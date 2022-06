Negli ultimi giorni, diversi rumor indicavano la possibilità di un rinvio di God of War Ragnarok. L’attesissimo sequel del gioco del 2018 però sarebbe ancora previsto per quest’anno, almeno secondo il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che in un lungo articolo afferma di aver parlato con due persone vicino a Sony Interactive Entertainment, che avrebbero svelato anche la possibile finestra di lancio, la quale coinciderebbe con il periodo invernale.

Secondo Schreier, che appunto afferma di aver parlato con due fonti vicine al colosso nipponico, l’intenzione di Sony sarebbe quella di annunciare la data di uscita di God of War Ragnarok entro giugno 2022. Quando, però, ancora non si sa. Considerato che la Summer Game Fest ha concluso ieri il suo unico evento multipiattaforma, è molto probabile che Sony annuncerà la data con un trailer oppure con un nuovo PlayStation Showcase, incentrato direttamente sull’avventura di Kratos e Atreus. Non sarebbe la prima volta: tutti i first party di Sony sono protagonisti di uno show dedicato, che mira a mostrare tutte le caratteristiche di una determinata esclusiva.

Oltre alla notizia dell’annuncio della release date entro giugno 2022, secondo Schreier Santa Monica avrebbe già scelto il mese in cui pubblicare il gioco. Secondo le fonti del giornalista statunitense, Sony dovrebbe pubblicare God of War Ragnarok a novembre 2022, approfittando così del rinvio di Starfield, inizialmente previsto per l’11 novembre 2022. Molto probabilmente però la data di uscita non è ancora stata decisa internamente ed è sempre bene attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte del publisher e dello sviluppatore prima di sbilanciarsi.

Come di consueto vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Schreier è da sempre un giornalista molto affidabile, ma come sempre in casi come questi è bene ricordare che siamo nel campo dei rumor e delle indiscrezioni. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori notizie e informazioni ufficiali in merito.