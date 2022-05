Nel mentre che ci avviamo verso la stagione estiva, ricca di appuntamenti e conferenze, l’ente che si occupa di assegnare i rating ai videogiochi ha appena catalogato God of War Ragnarok. Il secondo capitolo del nuovo ciclo di Kratos sembra dunque essere in dirittura d’arrivo, e salvo sorprese, il 2022 sarà proprio l’anno della sua uscita. L’arrivo della nuova avventura dell’ex Dio della Guerra concluderà un anno incredibile per PlayStation, ma cosa ne sarà invece di Xbox e delle sue piattaforme? Dopo i rinvii di Starfield e RedFall, i giocatori che hanno scelto di acquistare Xbox Series S e Xbox Series X riusciranno a essere soddisfatti?

La questione è ovviamente complessa. Nel 2021, Microsoft mise a segno uno dei suoi migliori anni di sempre. Xbox Game Studios infatti riuscì a pubblicare ben tre giochi decisamente importanti, ovvero Age of Empires 4, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, senza dimenticarsi di produzioni più piccole come Battletoads e Psychonauts 2 (quest’ultimo non esclusiva ma lo studio appartiene a Microsoft). Il 2022 però appare un po’ sotto tono, complice proprio i due rinvii delle uniche due esclusive first party prodotte da Bethesda e Arkane, e rispetto a PlayStation, il colosso di Redmond sembra essere più indietro.

Nel 2022, Sony ha lanciato Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, e si prepara, oramai sembra palese, alla release di God of War Ragnarok. Una tripletta di giochi first party decisamente solida, arricchita poi dal lancio di Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks. Dal canto suo, Xbox non ha più un’esclusiva first party in fase di lancio per quest’anno, e se da una parte sotto l’albero di Natale ci sarà Kratos, dall’altro c’è il rischio concreto di non avere nessun gioco. In tutto questo discorso, però, sarà necessario tenere in considerazione due fattori alquanto importanti.

Microsoft potrebbe infatti avere due assi nella manica. Il primo è sicuramente lo showcase del 12 giugno 2022, dove non è escluso che possa essere annunciato qualche progetto più piccolo da pubblicare sotto Natale per colmare il vuoto causato dal rinvio dei giochi di Bethesda e Arkane. Il secondo, invece, riguarda Xbox Game Pass. Il servizio è considerato da molti come la vera esclusiva delle macchine di Microsoft e l’idea che possano arrivare dei contenuti in esclusiva o direttamente nuovi giochi ora come ora non è così assurda. Attenzione poi anche ai giochi di terze parti. Scorn è infatti pronto al debutto a ottobre 2022, mentre le speranze di vedere STALKER 2 a dicembre sotto praticamente pari a zero, ma non è escluso che gli sviluppatori non abbiano ricevuto aiuti per poter rispettare la tabella di marcia.

I vari scenari di questa industria possono mutare in maniera molto veloce. Per ora i giocatori PlayStation potranno arrivare a fine anno ben contenti della programmazione e dei lavori di Sony. Per Microsoft, invece, ci sono ancora possibilità di regalare un finale indimenticabile ai suoi fan. Il problema sarà capire come.