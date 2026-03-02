Avatar di Ospite Dev Shield #251 0
0
quindi schreier lo sapeva già e non aveva detto niente.. tipico. cmq se è davvero qualcosa di distinto dalla saga principale sono curioso, anche se poi magari si rivela l'ennesimo progetto annunciato e mai uscito
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Mod Dev #296 0
0
un universo espanso di God of War?? ma quando mai Sony è riuscita a fare una cosa del genere senza rovinare tutto
Questo commento è stato nascosto automaticamente.