Qualcosa si muove nell'universo di God of War, e le indiscrezioni che circolano in queste ore suggeriscono che Sony Santa Monica stia lavorando a qualcosa di molto più ambizioso di un semplice sequel. A rivelarlo è stato il profilo LinkedIn di un ex scrittore senior dello studio, che ha lavorato alla software house californiana dal 2020 fino alla fine dello scorso anno, prima che l'account venisse cancellato. Nonostante la rimozione, uno screenshot del profilo ha fatto in tempo a diffondersi in rete, innescando un'ondata di speculazioni tra i fan della saga.

Stando al testo del profilo, il writer avrebbe contribuito a "definire visioni narrative e direzioni creative per un franchise all'interno dell'universo di God of War", lavorando allo sviluppo di personaggi, trame e lore originale capaci di espandere l'IP acclamata dal pubblico di tutto il mondo. Una descrizione che va ben oltre ciò che ci si aspetterebbe da chi lavora a un capitolo tradizionale della serie, e che lascia intendere l'esistenza di un progetto inedito, distinto dai titoli già noti.

Il profilo menzionava anche l'integrazione tra narrazione, gameplay e worldbuilding attraverso script e contenuti narrativi, con un approccio multidisciplinare orientato a "esperienze emotivamente coinvolgenti per un pubblico globale", oltre a un contributo alla "strategia narrativa e di franchise a lungo termine". Parole che, nel gergo dell'industria videoludica, evocano qualcosa di strutturato e pensato per durare nel tempo, non un semplice spin-off.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è intervenuto Jason Schreier, il noto giornalista di Bloomberg considerato una delle fonti più affidabili del settore videoludico, commentando il thread su ResetEra dove la notizia era stata condivisa. Schreier ha scritto che quanto emerso rendeva "ormai evidente" a cosa si riferisse con una sua precedente affermazione: "non un nuovo IP, ma potrebbe sembrarlo". Una frase criptica che ora assume un significato più preciso, confermando implicitamente che qualcosa di nuovo e distinto è in sviluppo sotto l'ombrello della saga di Kratos.

L'insieme di questi elementi disegna i contorni di un universo narrativo in forte espansione, che Sony sembra intenzionata a declinare su più piattaforme e formati. Se e quando questi progetti verranno annunciati ufficialmente, l'universo di God of War potrebbe rivelarsi qualcosa di molto più vasto di quanto i fan abbiano finora immaginato.