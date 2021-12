God of War: Sony annuncia tutti i requisiti della versione PC

Dopo aver annunciato una serie di esclusive PlayStation in arrivo su PC, Sony ha finalmente svelato quelli che saranno i requisiti di uno dei titoli più amati della scorsa generazione. Dopo Days Gone, Death Stranding e Horizon Zero Dawn, anche il più recente God of War sta per aggiungersi alle esclusive PlayStation in arrivo su PC. Per esaudire le richieste dei giocatori, ora Sony ha svelato tutti i requisiti per potersi godere le avventure norrene di Kratos e Atreus.

Quando Sony ha annunciato l’arrivo di God of War su PC lo scorso ottobre, la compagnia nipponica aveva subito confermato che il porting avrebbe supportato: Nvidia DLSS, Nvidia Reflex, delle ombre a risoluzione più elevata, l’ultra wide screen e una serie di migliorie tecniche ulteriori. Con il rilascio del nuovo trailer viene confermato come il gioco su PC girerà in 4K e a 60 frame al secondo.

Oltre a queste informazioni confermate, inoltre, Sony è andata a rilasciare anche tutte i requisiti della versione PC dio God of War.

Requisiti minimi

GPU: Nvidia GTX 960 (4GB) / AMD R9 290x (4GB)

Nvidia GTX 960 (4GB) / AMD R9 290x (4GB) CPU: Intel i5-2500k (4 core 3.3GHz) / AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1GHz)

Intel i5-2500k (4 core 3.3GHz) / AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1GHz) RAM: 8GB

8GB OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Storage: 70GB HDD

Requisiti consigliati

GPU: Nvidia GTX 1060 (6GB) / AMD RX 570 (4GB)

Nvidia GTX 1060 (6GB) / AMD RX 570 (4GB) CPU: Intel i5-6600k (4 core 3.5GHz) / AMD Ryzen 5 2400 G (4-core 3.6GHz)

Intel i5-6600k (4 core 3.5GHz) / AMD Ryzen 5 2400 G (4-core 3.6GHz) RAM: 8GB

8GB OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Storage: 70GB SSD

Requisiti per giocare ad alto

GPU: Nvidia GTX 1070 (8GB) / AMD RX 5600 XT (6GB)

Nvidia GTX 1070 (8GB) / AMD RX 5600 XT (6GB) CPU: Intel i7-4770k (4 core 3.5GHz) / AMD Ryzen 7 2700 (8 core 3.2GHz)

Intel i7-4770k (4 core 3.5GHz) / AMD Ryzen 7 2700 (8 core 3.2GHz) RAM: 8GB

8GB OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Storage: 70GB SSD

Requisiti performance

GPU: Nvidia RTX 2070 (8GB) / AMD RX 5700 XT (8GB)

Nvidia RTX 2070 (8GB) / AMD RX 5700 XT (8GB) CPU: Intel i7-7700k (4 core 4.2GHz) / AMD Ryzen 7 3700x (8 core 3.6GHz)

Intel i7-7700k (4 core 4.2GHz) / AMD Ryzen 7 3700x (8 core 3.6GHz) RAM: 16GB

16GB OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Storage: 70GB SSD

Requisiti Ultra



GPU: Nvidia RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB)

Nvidia RTX 3080 (10GB) / AMD RX 6800 XT (16GB) CPU: Intel i9-9900k (8 core 3.6GHz) / AMD Ryzen 9 3950x (16 core 3.5GHz)

Intel i9-9900k (8 core 3.6GHz) / AMD Ryzen 9 3950x (16 core 3.5GHz) RAM: 16GB

16GB OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Storage: 70GB SSD

Vi ricordiamo che God of War uscirà su PC ufficialmente il prossimo 14 gennaio 2022.