Godfall, l’esclusiva PS5 è stata pensata per la cooperativa

I The Game Awards hanno stupito il mondo con l’annuncio ufficiale di Xbox Series X, la nuova console di prossima generazione di Microsoft. Non si è però trattato dell’unico annuncio a tema next-gen avvenuto durante il gala. Abbiamo infatti avuto modo di scoprire dell’esistenza di Godfall, il nuovo “looter slasher” sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox. Il gioco arriverà su PC e, in ambito console, sarà un’esclusiva PS5.

Godfall si è mostrato in un trailer cinematico e con un piccolo video gameplay. Sappiamo che si tratta di un gioco di combattimento corpo a corpo, basato su meccaniche da loot, simile a molti giochi degli ultimi anni. C’è inoltre una caratteristica comune di molti titoli moderni che farà la sua comparsa anche nel titolo PS5: la cooperativa. Godfall, infatti, è stato pensato con la co-op in mente, precisamente per un totale di tre giocatore.

Ovviamente, come viene spiegato dagli sviluppatori, è più che possibile giocare anche in solitaria. “Godfall di permette di giocare l’intero gioco da solo, in coppia o in tre. I nemici risponderanno in modo dinamico, cambiando il proprio comportamento e lo stile d’attacco in base alla grandezza del gruppo. Il nostro obbiettivo per la cooperativa è ‘più forti insieme, divertimento per tutti’.”

Recentemente, vi ricordiamo, abbiamo anche potuto sentire le parole dello sviluppatore riguardo a PS5. Il team di Godfall ha affermato che i punti di forza della console di Sony sono il controller migliorato (con feedback aptico e grilletti adattivi) e “l’estrema potenza” dell’SSD. Vi ricordiamo che Godfall sarà rilasciato nell’inverno 2020 su PS5 come titolo di lancio. Diteci, voi cosa ne pensate? Questo videogame vi incuriosisce, oppure per il D1 della console vi aspettate altro?