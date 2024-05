Questa tastiera da 3400 dollari risolve il problema più grande delle meccaniche

Qual è l'elemento più fastidioso di una tastiera meccanica custom? Chiedetelo agli appassionati e quasi certamente molti, se non tutti, vi risponderanno "gli stabilizzatori". Spesso sono rumorosi e non è semplice risolvere questo problema, ma forse una soluzione c'è: di certo, però, non sembra essere alla portata di tutti.

Si chiama Seneca, è stata creata da Norbauer e promettere di risolvere l'annoso problema sfruttando degli stabilizzatori estremamente silenziosi. Certo crearli dev'essere stato parecchio costoso, visto che la Seneca debutterà sul mercato ad agosto a partire da 3400 dollari.

Ryan Norbauer, l'uomo dietro alla creazione di Seneca, ha documentato un lungo percorso di sviluppo, che ha richiesto cinque anni e un'ingente quantità di risorse, come evidenziato nel suo diario di sviluppo. La ricerca di una soluzione che equilibrasse acustica di qualità, performance meccaniche senza ostacoli e adattabilità alle variazioni di larghezza dei tasti è stata una vera sfida, che ha portato a un risultato solo dopo anni di sforzi.

Al di là dei particolari stabilizzatori, la Seneca offrirà switch elettro-capacitivi e un design futuristico con un tocco retrò, che potrebbe piacere parecchio agli appassionati. Nel render vediamo un modello TKL, senza tastierino numerico, ma non è da escludere che la tastiera arriverà anche in diversi formati.

Non ci sono dettagli riguardo i materiali usati, eventuali colorazioni o altro: per scoprire tutti i dettagli, non ci resta che aspettare l'estate. Nella speranza che la tastiera, nonostante il suo costo spropositato, mantenga la promessa più importante: essere davvero silenziosa.