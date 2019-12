Godfall, il gameplay si mostra in una breve clip

Durante la cerimonia dei The Game Awards 2019 tenutasi la scorsa notte, di cui potete comodamente trovare qui il nostro recap, sono stati annunciati tutta una serie di nuovi giochi tra cui, ad esempio, Hellblade 2 e No More Heroes 3. In questo marasma di premi e reveal ha inoltre trovato il suo spazio Godfall, intrigante e pomposo titolo attualmente atteso per PlayStation 5 e PC.

L’annuncio di tale titolo è avvenuto tramite un bellissimo trailer, che non conteneva purtroppo però, come di consueto, nessuna sezione di gameplay dell’opera. Fortunatamente a pochi giorni da tale reveal possiamo finalmente vedere Godfall in azione, seppur per soli pochi secondi.

Come potete osservare comodamente qui sopra, infatti, la pur brevissima clip di gameplay ci permette di farci un’idea di quello che sarà il titolo e di cosa ci aspetterà in esso, ossia un action in terza persona con un focus particolare sulla cooperativa online.

Godfall non ha attualmente ancora una data di lancio precisa ma è per ora atteso durante il 2020, quindi presumibilmente al lancio della nuova e attesissima console Sony, su PS5 e PC sull‘Epic Games Store. Per saperne di più altro non si può fare quindi che attendere ancora qualche mese.

Che ne pensate di questa notizia, quanto mostrato nel breve spezzone di gamplay vi è piaciuto o vi aspettavate qualcosa di completamente diverso? Che impressione vi ha fatto ad oggi Godfall, lo avete già inserito in wishlist o aspettate prima di saperne di più a riguardo? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.