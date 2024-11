GOG festeggia il suo 16° anniversario con SCONTI DA NON PERDERE!

GOG celebra il suo 16° anniversario offrendo agli appassionati di videogiochi sconti eccezionali su una vasta gamma di titoli. Con risparmi che raggiungono il 95%, questa promozione include sia classici intramontabili che successi recenti, tutti rigorosamente DRM-free, permettendovi di possedere e gestire i vostri giochi senza restrizioni.

Offerte GOG 16° anniversario, perché approfitarne?

Tra le promozioni più interessanti, segnaliamo System Shock 2 a soli 1,99€, con uno sconto straordinario dell'80% rispetto al prezzo originale. Questo capolavoro del genere horror-fantascientifico rimane un punto di riferimento per il suo gameplay innovativo e l'atmosfera coinvolgente. Per gli amanti dei giochi di ruolo, The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition è disponibile a soli 2,99€, con uno sconto dell'85%. Questo secondo capitolo della leggendaria saga di Geralt di Rivia vi conquisterà con una trama avvincente e un gameplay profondo.

Per gli appassionati di avventure storiche, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition è in offerta a 5,99€, con un taglio di prezzo dell'85%. Questo gioco di ruolo realistico e immersivo vi trasporterà nel cuore del Medioevo, offrendo un'esperienza senza precedenti in termini di fedeltà storica e narrazione.

Le offerte per l'anniversario sono disponibili solo per un periodo limitato, quindi non perdete questa occasione unica! Arricchite la vostra collezione digitale con alcuni dei migliori giochi mai realizzati, approfittando di prezzi scontati come non li avete mai visti prima. Visitate regolarmente il sito ufficiale di GOG per scoprire ulteriori promozioni speciali e titoli gratuiti che verranno rilasciati durante l'intera durata della campagna.

