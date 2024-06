GOG Summer Sales: oltre 6000 giochi scontati fino al 95%

GOG, rinomata piattaforma di giochi per PC, vi invita a scoprire i suoi incredibili saldi estivi. Con sconti fino al 95%, più di 6000 giochi sono ora disponibili a prezzi straordinariamente vantaggiosi. Questa promozione è un'opportunità eccezionale per tutti voi amanti dei videogiochi di ampliare la vostra collezione. Non perdete tempo, approfittatene prima del 10 luglio!

Vedi le offerte su GOG

Saldi estivi GOG, perché approfittarne?

Uno degli affari più interessanti è Days Gone (qui trovate la nostra recensione), disponibile a soli 12,56€ con uno sconto del 75%. Per i fanatici di strategia, Warhammer 40.000 Rogue Trader vi aspetta a 32,49€, con uno sconto del 35%. Gli appassionati di giochi di ruolo saranno entusiasti di trovare Fallout New Vegas Ultimate Edition a soli 9,99€, con uno sconto del 50%.

L'ampia gamma di titoli scontati spazia dagli indie ai classici intramontabili e alle ultime uscite. GOG si conferma un leader per la sua politica DRM-free, offrendo ai giocatori totale libertà sui propri acquisti.

L'appuntamento con i saldi estivi di GOG è diventato un momento clou per la community di giocatori, offrendo quest'anno un'assortimento particolarmente vasto e variegato. L'acquisto di giochi di alta qualità a prezzi competitivi è una chance da cogliere al volo. In più, l'assenza di DRM sottolinea l'impegno di GOG nel rispondere alle esigenze dei suoi utenti.

Se desiderate rinnovare la vostra libreria digitale, questi saldi estivi rappresentano la possibilità ideale per arricchire il vostro repertorio ludico senza alleggerire eccessivamente il vostro portafoglio. Buoni acquisti e, soprattutto, buon divertimento!

