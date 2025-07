Se siete alla ricerca della nuova generazione di console Nintendo, dovreste assolutamente considerare questa offerta su Amazon. Il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è di nuovo disponibile a 509,90€, dopo essere andato esaurito nei giorni scorsi. Un'opportunità da cogliere al volo per entrare nel futuro del gaming targato Nintendo con un pacchetto completo e ricco di novità.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova Nintendo Switch 2 rappresenta un netto passo in avanti rispetto alla generazione precedente, mantenendo la sua natura ibrida ma arricchendola con specifiche tecniche all'avanguardia. Lo schermo LCD da 7,9 pollici, la risoluzione fino a 4K in modalità dock e il frame rate fino a 120 fps garantiscono un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. I nuovi Joy-Con magnetici, utilizzabili anche come mouse, offrono una versatilità mai vista prima, mentre la chat vocale integrata GameChat rivoluziona il modo di giocare online con gli amici.

Un'altra grande novità è l'audio, con suono cristallino e spazialità 3D, che eleva la qualità immersiva durante le sessioni di gioco. La memoria interna da 256 GB espandibile tramite microSD consente di installare numerosi titoli, inclusi quelli per la prima Switch grazie alla retrocompatibilità completa.

Il titolo incluso nel bundle, Mario Kart World, rappresenta l'evoluzione più ambiziosa della saga. Con un mondo completamente connesso in cui ogni luogo è una pista, gare online fino a 24 giocatori, una nuova modalità Sopravvivenza a eliminazione e la possibilità di giocare in 4 in locale, il divertimento è assicurato. La presenza della chat vocale permette inoltre di coordinarsi al meglio durante le sfide più intense.

Attualmente disponibile a 509,90€, questo bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World è un investimento eccellente per chi desidera godere da subito delle potenzialità della nuova console e del suo gioco di punta. Una scelta vincente sia per i fan storici che per i nuovi arrivati nel mondo Nintendo. Segnaliamo inoltre che è anche tornata disponibile la sola Nintendo Switch 2 a 469,90€.

