Google Stadia fa surriscaldare i Chromecast Ultra?

Durante l’inizio di questa settimana il tanto atteso servizio streaming creato da Google è diventato disponibile all’uso. Purtroppo (anche se ancora presto per dare un giudizio definitivo) Stadia non sembra riuscire a trovare la propria strada tra i vari videogiocatori di tutto il mondo. Le svariate problematiche che continuano ad arrivare con il passare dei giorni fanno diventare il servizio offerta dalla casa di Mountain View sembrare ancora più indesiderabile. Durante le scorse ore siamo venuti a scoprire un’altra curiosa “difficoltà tecnica” di Google Stadia.

Come ben saprete il servizio Google è attualmente fruibile su vari dispositivi che riescono a far girare Chrome. Tuttavia per sfruttare le risoluzioni 4K avrete bisogno di un Chromecast Ultra (presente dentro il Founders Edition e la Founder’s Edition). Proprio quest’ultimo dispositivo soffrirebbe di problematiche non indifferenti. Stando ad alcuni utenti Reddit la periferica soffrirebbe di surriscaldamenti abbastanza pesanti mentre si utilizzare il servizio in streaming Google.

Per adesso questi particolari casi sembrano essere molto isolati in quanto moltissimi utenti (ed anche testate specializzate) non sembrano aver subito questo tipo di problematiche. Neanche la compagnia californiana ha fatto riferimenti a questa vicenda, quindi per adesso conviene prendere il tutto con le pinze. Si potrebbe trattare infatti di un semplice difetto di fabbrica rilegato a pochissimi dispositivi.

Ovviamente se in futuro questo problema diventerà più serio sicuramente Google interverrà per attutire il danno. Ci tocca quindi aspettare e vedere come andrà ad evolversi questa situazione. Fateci sapere cosa ne pensate di questa particolare notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Inoltre diteci se state già provando Google Stadia e se per caso vi siete imbattuti in questi problemi di surriscaldamento.