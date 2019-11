Google Stadia: primi pagamenti avvenuti, spedizioni in partenza?

Google Stadia sarà ufficialmente disponibile a partire dal 19 novembre 2019. Cosa significa esattamente? Significa che in tale data, se non vi sono ritardi, riceveremo tramite email i codici per accedere al servizio. Questi sono fondamentali per utilizzare l’app mobile (obbligatoria per acquistare giochi) e impostare il nostro account. Potremo usare Google Stadia tramite PC o mobile (tablet con Chrome OS o Pixel 2, 3, 4 – normale o XL -), ma non tramite Chromecast Ultra poiché dovremo prima attendere che vengano spediti.

Ovviamente, prima di ricevere qualsiasi cosa è necessario pagare il preordine. Ora, tramite Reddit e tramite Twitter arrivano le prime segnalazioni dell’avvenuto pagamento. Sta quindi ufficialmente iniziando a muoversi qualcosa.

Le segnalazioni disponibili in questo momento provengono dal Canada e dagli Stati Uniti. Non ci sono informazioni invece per il territorio europeo. Dobbiamo inoltre ricordarci che le spedizioni arriveranno nell’ordine di prenotazione, quindi gli ultimi arrivati (come chi ha optato per la Premier Edition) dovranno attendere un po’ di più, per la precisione fino a due settimane dopo il 19 novembre.

Su Reddit, utenti inglesi e olandesi affermano che, per ora, non hanno ricevuto alcuna notifica di pagamento. Probabilmente nel giro di qualche giorno tutti avranno ricevuto la richiesta di pagamento da parte di Google. Per ora possiamo solo aspettare e vedere quando sarà possibile accedere al servizio in modo integrale: ricordiamo infatti che fino a una data non definita del 2020 non sarà possibile accedere alla risoluzione 4K HDR se non con il Chromecast Ultra.

Vi ricordiamo inoltre che la line-up del D1 include 12 giochi, mentre altri se ne aggiungeranno nel corso delle settimane successive, entro la fine del 2019. Il servizio include titoli indie come GYLT e Kine, ma anche progetti AAA molto amati dal pubblico come Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2 La collezione (gratis a novembre) e Red Dead Redemption 2. Cosa ne pensate di Google Stadia?