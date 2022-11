Anche se il lancio di Gotham Knights non è stato dei migliori, sembra che i fan si stiano comunque dando un gran da fare con il nuovo titolo di casa WB Games Montreal, confermando una tradizione di settore che sembra non spegnersi mai nelle ere. Stiamo parlando delle cosiddette “nude mod” attraverso cui i giocatori spogliano i protagonisti dei loro giochi preferiti.

In base a quanto recentemente riportato da DsoGaming, neanche Gotham Knights è scampato a questa particolare dinamica, condividendo il recente lavoro di NexusMods, sito specializzato nel quale è possibile rintracciare anche tantissime altre “trasformazioni impertinenti” apportate dagli appassionati anche sugli abiti e sull’aspetto fisico dei vari personaggi.

La “nude mod” di Gotham Knights, comunque, è stata applicata principalmente a tre dei protagonisti presenti del roaster del videogioco: Nightwing, Redhood (Cappuccio Rosso da noi) e Batgirl, riportando che i lavori nel modellare ognuno di loro sono partiti da modelli poligonali del tutto nuovi, levigati in seguito così da ottenere dei nudi integrali dettagliati. Questo lavoro di scultura si è allineato con altri interventi paralleli concentratisi principalmente sugli “abiti sexy”.

Come anticipato anche nel secondo paragrafo, tutte le mod attualmente disponibili per Gotham Knights sono presenti all’interno di NexusMods, raccogliendo modifiche di ogni tipo: legate agli occhi dei personaggi, ai capelli, al loro aspetto in generale e alla possibilità di trasformarli nei protagonisti di altri videogiochi. Anche la mod “senza veli” è ovviamente in catalogo, disponibile al download solamente per i giocatori maggiorenni.

L’esigenza di trasformare i propri beniamini, cercando magari di renderli più somiglianti alle loro controparti sui fumetti, oppure semplicemente per divertimento, è una dinamica ormai consolidata da anni, osservata anche in videogiochi precedenti a questo. Non c’è quindi da stupirsi se lavori del genere diventano quasi subito disponibili in ambito mod. Consigliandovi di dare un’occhiata al portale suddetto, ce ne restiamo in attesa di nuovi dettagli riguardo a Gotham Knights.