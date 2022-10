Nella mattinata odierna, avevamo riportato la notizia della rimozione di Denuvo da Gotham Knights, il nuovo gioco di Warner bros. Games Montreal. Il titolo ha fatto uso dell’DRM più aggressivo sul mercato per proteggersi dalla pirateria informatica e in tanti pensavano che la rimozione dell’anti tamper fosse stata concordata da parte del team di sviluppo e del publisher. Non è andata proprio così: la rimozione di Denuvo è stato un errore, che ha portato a conseguenze non positive per le realtà coinvolte nel progetto.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Gotham Knights è tornato a dotarsi di Denuvo. Questo ci fa capire che sì, la rimozione del DRM è avvenuta per errore, ma in quel pochissimo lasso di tempo i pirati informatici hanno avuto immediatamente accesso al gioco e così, l’ultima avventura dedicata ai supereroi DC ha cominciato a circolare online. Già da ora è possibile trovare torrent e download illegali del gioco, con i gruppi warez che hanno immediatamente approfittato di questo madornale errore.

A questo punto le conseguenze per Warner Bros. Games potrebbero essere quasi catastrofiche. Se è vero che il gioco fa uso di un importante parte cooperativa (inaccessibile a tutti coloro che decidono di piratare il gioco), è anche vero però che non è stata una bella figura agli occhi dei giocatori e dei responsabili del progetto. Sicuramente non si tratta di un gesto premeditato, ma più di una negligenza avvenuta nel luogo lavorativo. Risalire al colpevole (o ai colpevoli) sarà abbastanza semplice, ma la frittata oramai è fatta.

Gotham Knights ha debuttato negli ultimi giorni, oltre che su PC anche su console next gen come PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo non sembra essere stato accolto benissimo da parte del pubblico e dei giocatori, soprattutto su console, dove i 30 frame al secondo hanno condannato il titolo a una ricezione negativa da parte dei giocatori.