The Game Awards 2019: annunciate le nominations

Siamo finalmente arrivati alla fine dell’anno, e come sempre puntuali giungono le nominations per il Game of The Year 2019.Per l’occasione, il celebre presentatore (nonchè giornalista videoludico) Geoff Keighley ha presentato i titoli in nominations per quest’anno, che sono stati poi pubblicati sull’account Twitter ufficiale dell’evento, raggiungibile a questo indirizzo.

Nella fattispecie, i candidati di quest’anno sono:

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Non stupisce di certo la presenza di Death Stranding, l’ultima fatica realizzata da Hideo Kojima che ha diviso sia la critica videoludica che i giocatori di tutto il mondo, portando un gameplay atipico e assolutamente inedito. Arriva un po’ a sorpresa anche la candidatura di Super Smash Bros. Ultimate, uscito in realtà a dicembre 2018 in esclusiva per Nintendo Switch, a pochi giorni di distanza dalla scorsa edizione dell’evento.

Vi ricordiamo che, per chi fosse eventualmente interessato a seguirla, la cerimonia di premiazione dei The Game Awards si terrà il prossimo 12 dicembre 2019, in diretta streaming sui principali canali.Per votare i titoli e per visionare tutte le altre nominations, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento, raggiungibile a questo indirizzo. A questo punto non ci rimane che attendere l’evento, per sapere quale dei seguenti titoli vincerà sugli altri.