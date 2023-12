Baldur's Gate 3 è il vincitore del Game Of The Year 2023

In un annata decisamente ricca di ottime produzioni videoludiche, decidere quale sarebbe stato il gioco dell'anno non deve essere stata un'impresa semplice.

Con in lista titoli quali Baldur's Gate 3, Alan Wake II, Tears Of The Kingdom e Super Mario Wonder, decidere il vincitore non era facile ma alla fine Baldur's Gate 3 è stato eletto Game Of The Year 2023.

Un riconoscimento tanto meritato quanto sudato, visti gli altri titoli in nomination che però nulla hanno potuto contro la produzione targata Larian Studios, capace negli ultimi mesi di macinare tanti riconoscimenti quanti fan in tutto il mondo.

Nella nostra recensione definivamo Baldur's Gate 3 un titolo eccellente, se non il miglior GDR di tutti i tempi. Definendo il titolo come "quasi-perfetto", in virtù di alcune sbavature evidenti che sono state risolte con la recente Patch 5, al quale ha mostrato, ancora una volta, l'impegno che Larian Studios sta continuando a infondere nel suo titolo per migliorarlo giorno dopo giorno.

Seppur con un po' di amaro in bocca per la sola statuetta portata a casa da The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, e le tre ottenute da Alan Wake II, di fronte alla produzione targata Larian Studios non c'era partita, in quanto ha settato uno standard molto alto, e altresì pericoloso, per il settore che siamo più che certi che resterà un unicum molto difficile da eguagliare.

Al netto di tutto, Baldur's Gate 3 termina la notte dei The Game Awards con 5 premi vinti, che si vanno a sommare alle decine di onorificenze già ottenute in lungo e in largo nelle scorse settimane, e con Sven Vincke che, con indosso un’armatura, ringrazia tutte le persone che per sei lunghi anni hanno lavorato intensamente per realizzare quello che poi è diventato il gioco dell’anno 2023.