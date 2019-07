Gran Turismo: il prossimo capitolo è già in sviluppo

Gran Turismo ha già un futuro e per crearlo Yamauchi di baserà sia sul presente che sul passato: ecco le sue parole sul nuovo gioco della serie.

Polyphony Digital è attualmente al lavoro su Gran Turismo Sport. Lo sviluppatore propone con regolarità nuovi contenuti, tramite update e non ha intenzione di smettere. Al tempo stesso, questo non significa che non stiano già pensando al prossimo capitolo della serie.

Il creatore, Kazunori Yamauchi, ha raccontato ai microfoni di GTPlanet che il team è già al lavoro sul prossimo gioco della longeva serie. Non è stato rivelato nulla riguardo allo stato del progetto, ma ha comunque dato alcuni suggerimenti; vediamo le sue parole, con precisione. “Penso che in termini di gare e di fisica, GT Sport si è dimostrato il meglio da noi realizzato fino a oggi. Siamo in una buona posizione. D’altra parte, ovviamente stiamo lavorando sul prossimo Gran Turismo già da ora, e il mondo dello sport che abbiamo raggiunto tramite GT Sport è ciò che abbiamo immaginato come futuro perla serie. Lo abbiamo già deciso.”

Yamauchi ha poi raccontato che, nei suoi viaggi, ha potuto vedere quali sono le caratteristiche dei vecchi giochi che hanno maggiormente colpito i fan. Grazie a questo, Yamauchi cercherà di rendere tali caratteristiche una parte del nuovo gioco. Il prossimo gioco sarà quindi una “combinazione di passato, presente e futuro.”

Infine, anche la realtà virtuale è al centro dell’attenzione del creativo giapponese. Yamauchi afferma di essere un grande fan della VR e ritiene che la potenza delle console di nuova generazione sarà utile sopratutto sotto questo punto di vista. Voi cosa ne pensate delle sue parole? Gran Turismo Sport è uno dei vostri giochi di guida simulativi preferito? Quali sono le vostre speranze per il prossimo capitolo?