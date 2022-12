Grand Theft Auto 5 è uscito da ormai oltre 10 anni nella sua versione per PlayStation 3 e, nel corso del tempo, ha fatto la sua comparsa su tutte le generazioni di console successive, fino ad arrivare ad oggi. Con il prossimo capitolo della serie che, nonostante i molteplici leak degli ultimi mesi, sembra ancora in fasi piuttosto precoci di sviluppo, in molti continuano a creare contenuti per l’open world di Rockstar Games.

Uno di questi, sviluppato da Adnr Studio, è la mod L.A. Revo, giunta alla sua versione 2.0. Il contenuto si occupa, appunto, di rivoluzionare lo scenario di Grand Theft Auto 5 in modo da portare i luoghi reali di Beverly Hills all’interno del titolo di Rockstar. Come molti sapranno, l’ambientazione di GTA 5 è liberamente ispirata a Los Angeles e contiene tra le sue aree anche una zona che prende spunto proprio a Beverly Hills.

Grazie a questa mod, tuttavia, i giocatori potranno godere di moltissime ambientazioni reali presenti nell’area metropolitana di Beverly Hills. Tra queste, troviamo i negozi di Rodeo Drive, l’iconica insegna di Beverly Hills, il Sonya Dakar e svariati altri edifici. Tra i molteplici esempi troviamo i concessionari di Ferrari e BMW i cui interni sono liberamente accessibili. Tra i luoghi accessibili troviamo anche l’hotel Beverly Hilton e la palestra LA Fitness. Tutto questo è corredato da molteplici cartelloni e insegne reali e svariati negozi situati nella strada per Santa Monica.

La mod di Adnr Studio è liberamente scaricabile su Nexus Mod e saprà certamente dare una piacevole rivoluzione agli scenari di Grand Theft Auto 5 (che potete acquistare su Amazon). Come accennato anche in precedenza, invece, dovremo attendere ancora molto prima di poter mettere le mani sul nuovo capitolo della serie GTA, dal momento che Rockstar Games non ha ancora pubblicato alcun materiale ufficiale legato al gioco, anche se l’annuncio potrebbe essere imminente.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.