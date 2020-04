GTA 1 e 2 in arrivo su PS3? Lo strano leak del PEGI

Tramite il proprio profilo Twitter, Gematsu ha rilanciato l’indiscrezione che vedrebbe il ritorno dei primi due capitoli di GTA addirittura su PlayStation 3 e non sulle attuali console in commercio. In questo breve articolo cercheremo di fare chiarezza, analizzando passo passo la situazione in questione che a primo impatto appare abbastanza ambigua.

La presenza di un ipotetico ritorno di GTA 1 e 2 sarebbe stata scoperta da Gematsu all’interno del database del PEGI (descrizione dei contenuti dei videogiochi). Dunque, all’interno di quest’ultimo, hanno fatto comparsa i due storici videogiochi entrambi elencati per PlayStation 3 e con data d’uscita prevista per oggi, 30/04/2020. Qui di seguito, il tweet del profilo ufficiale di Gematsu che ha rilanciato l’indiscrezione sul ritorno dei primi due storici capitoli della serie targata Rockstar Games.

Tuttavia c’è qualcosa che non torna, com’è possibile che Rockstar Games sia interessata a ripubblicare i primi due capitoli della saga più famosa del globo su una console della scorsa generazione? Molto probabilmente si tratta di un errore o magari di una semplice riclassificazione dovuta esclusivamente a finalità burocratiche inerenti a PlayStation 3. Inoltre, anche la data di pubblicazione, apparsa all’interno del database, è sicuramente errata.

In ogni caso, non è da escludere del tutto l’ipotesi che Rockstar Games sia effettivamente a lavoro su due classici così amati dal grande pubblico. Semmai dovesse davvero esistere un progetto simile, è molto probabile che Rockstar Games intenda svecchiare i due capitoli della serie portandoli su PlayStation 4 e non su una console datata come PlayStation 3. Per il momento comunque sappiamo per certo che la casa di sviluppo statunitense è duramente al lavoro su GTA VI.

Prima di lasciarci, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali chiarimenti sulla vicenda in arrivo nelle prossime ore da parte di Rockstar Games. E voi vorreste un ritorno di due classici così importanti e apprezzati sulle console di attuale generazione? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.