GTA: The Trilogy, 3 giochi STORICI a SOLI 29€!

Se siete, come noi, in fervente attesa per qualche nuova notizia in merito all'attesissimo GTA 6, allora questa è certamente una di quelle offerte che non vorreste perdervi, perché vi permetterà di fare un vero e proprio tuffo nel passato, offrendovi l'occasione di riscoprire 3 autentiche perle nel grande passato della serie Grand Theft Auto! Su Amazon, infatti, vi segnaliamo la presenza in sconto dell'ottima Grand Theft Auto: The Trilogy, qui nella sua "Definitive Edition" per PS4, ovviamente compatibile anche con PS5, ed in sconto sullo store ad appena 29,88€, contro i 61 euro del prezzo originale, per uno sconto complessivo del 51%!

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Grand Theft Auto: The Trilogy rappresenta un'occasione eccezionale per gli appassionati della saga desiderosi di rivivere le epiche avventure di Claude, Tommy e CJ su console PS4 e PS5. Ma non solo, è un'opportunità altrettanto allettante anche per i nuovi giocatori che vogliono immergersi nei mondi offerti dai tre giochi, vivendo in prima persona l'evoluzione di una serie che ha ridefinito un intero genere videoludico. Perfetta per coloro che bramano un tuffo nella nostalgia o che desiderano scoprire i titoli che hanno ispirato molti altri successi, GTA: The Trilogy offre un mix esplosivo di azione, esplorazione e storie avvincenti, nonostante alcuni difetti tecnici che non intaccano il suo fascino.

Questo cofanetto include tre titoli iconici della serie: Grand Theft Auto III, che ha introdotto la rivoluzionaria libertà di esplorazione e azione in un mondo criminale; Grand Theft Auto: Vice City, un viaggio nei vivaci anni '80 intriso di tradimenti e vendette sotto le luminose luci al neon di una città tropicale; e Grand Theft Auto: San Andreas, che narra la storia di Carl "CJ" Johnson, intento a salvare la sua famiglia e a conquistare il controllo della città.

Proposta ad un prezzo davvero scontatissimo, questa GTA Trilogy rappresenta un'offerta irrinunciabile sia per i fan di lunga data della serie sia per coloro che desiderano vivere o rivivere queste leggendarie avventure con una qualità grafica rinnovata. Nonostante alcuni piccoli difetti tecnici, la trilogia mantiene intatto il suo fascino, offrendo un viaggio nostalgico nei giochi che hanno definito un'intera era dei videogiochi!

