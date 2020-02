GTA 4 torna su Steam, ma sarà incompleto: ecco la data

GTA 4, titolo uscito nel lontano 2008 sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games, improvvisamente lo scorso gennaio è scomparso su Steam a causa della mancata disponibilità della vecchia piattaforma Games for Windows Live. Proprio in queste ore gli sviluppatori hanno fornito un aggiornamento sulla pagina ufficiale del gioco, annunciando che il prossimo mese il titolo tornerà ad essere disponibile.

Una notizia che sicuramente farà felice tutti gli appassionati del brand, del resto GTA 4 è un titolo ancora valido nonostante siano passati diversi anni ed ancora godibile tutt’oggi. Purtroppo tutte le modalità multiplayer saranno tagliate perché, appunto, erano basate su Games for Windows Live. Qui di seguito vi mostriamo il comunicato ufficiale.

“A partire dal 19 marzo 2020 GTA 4 Complete Edition sostituirà sia GTA 4 gioco base sia Episodes from Liberty City. La Complete Edition anche tramite il launcher di Rockstar Games e tutti i file di salvataggio saranno disponibili per questa versione. A seguito di questo aggiornamento i seguenti servizi non saranno più disponibili: Games for Windows Live, modalità multiplayer e Leaderboards. Inoltre le seguenti stazioni radio saranno temporaneamente non disponibili: RamJam FM, Self-Actualization FM, and Vice City FM (precedentemente disponibili in Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City).”

Oltre alle modalità multiplayer quindi anche certe stazioni radio non saranno disponibili, ma queste quasi sicuramente verranno riaggiunte con aggiornamenti futuri. Siete contenti di ritornare sulle strade di Liberty City? Ma soprattutto, non vedete l’ora di sapere qualche notizia in più sul nuovo capitolo della serie? A questo link potete leggere tutto quello che sappiamo fin’ora su GTA 4. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine su ulteriori dettagli a riguardo.