GTA 5 e Red Dead Redemption 2 continuano a vendere in maniera inarrestabile

Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 sono decisamente inarrestabili. Nel recente resoconto finanziario dell'editore Take Two, emergono numeri impressionanti che confermano una certa supremazia nel settore.

Grand Theft Auto V ha fatto registrare un'altra impennata nelle vendite, aggiudicandosi un incredibile totale di 195 milioni di copie vendute dal suo lancio nel lontano settembre 2013. Questo risultato, dietro solo a Minecraft, testimonia l'indiscusso successo della serie Rockstar Games. Il recente incremento del 2,6% rispetto all'anno precedente dimostra che la voglia di GTA non accenna a diminuire, anzi, sono ben 5 le milioni di copie vendute negli ultimi mesi. È chiaro che l'interesse per il prossimo capitolo, GTA 6, è palpabile, e l'editor Take Two ha rivelato che il lancio del trailer di presentazione ha contribuito ad aumentare l'interesse e la monetizzazione del quinto capitolo. A oggi è il trailer più visto della storia dei videogiochi, con oltre 174 milioni di visualizzazioni.

Red Dead Redemption 2 e altri

Red Dead Redemption 2 non è da meno. Le vendite aggiuntive di 4 milioni di copie nel quarto trimestre del 2023 portano il totale a 61 milioni di copie vendute. La serie nel suo complesso ha raggiunto gli 86 milioni di copie, un risultato che sottolinea il persistente interesse per il selvaggio West virtuale creato da Rockstar Games.

Oltre ai blockbuster GTA e Red Dead Redemption, altre serie di successo di Take Two continuano a prosperare. NBA 2K24, ad esempio, ha venduto ben 7 milioni di copie, dimostrando che anche i titoli sportivi mantengono un seguito fedele e redditizio.

Il resoconto finanziario di Take Two conferma che Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 rimangono saldamente al vertice del mondo dei videogiochi, con una costante di vendita semplicemente spaventosa.