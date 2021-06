GTA 5 e Resident Evil sconfitti in Italia da un gioco imprevedibile

Come ogni settimana, ci ritroviamo a svelarvi e a commentare la classifica dei videogiochi più venduti in Italia. In questi primi 5 mesi del 2021 abbiamo già assistito a una diversità di uscite di grande qualità, e all’interno della classifica tricolore si sono destreggiati quasi tutti i grandi giochi arrivati sul mercato. Settimana scorsa due dei titoli più di successo come GTA 5 e Resident Evil Village sono stati battuti da un gioco a dir poco inaspettato; vediamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

A svelare i dati di vendita riguardanti la scorsa settimana è stata IIDEA con un nuovo post in cui possiamo vedere chiaramente quali sono stati i protagonisti degli scorsi sette giorni. Come già accennato, sia GTA 5 che Resdient Evil Village sono rimasti lontani dal gradino più alto del podio, posizionandosi rispettivamente al secondo e terzo posto. Ad aggiudicarsi la “medaglia d’oro” questa volta è stata l’esclusiva Nintendo Switch Miitopia: uno dei giochi più curiosi e simpatici del mese di maggio senza ombra di dubbio.

Questo per quanto riguarda la situazione all’interno della classifica generale, anche se passando a quella relativa alle vendite sui giochi per console il tutto resta esattamente uguale; con Miitopia che finisce nuovamente davanti a due giganti come GTA 5 e Resident Evil Village. Completamente diversa la classifica dei giochi più venduti su PC, dove troviamo Shadow of the Tomb Raider in terza posizione, Heart of Iron IV in seconda posizione e Tom Clancy’s Rainbow Six Siege saldo nella prima casella del podio.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail.https://t.co/n1DTMS4COk

Week 20 | 17 maggio – 23 maggio 2021 pic.twitter.com/7echnjGzPe — IIDEA (@IIDEAssociation) May 31, 2021

Il successo di Miitopia contro GTA 5 e Resident Evil Village è ancora più importante, dato che, come viene sottolineato dalla stessa IIDEA, per le vendite dell’esclusiva Nintendo Switch sono state prese in esame solamente le vendite effettuate con le copie fisiche del gioco. Pertanto, è possibile che Miitopia abbia venduto davvero molto bene considerando anche le vendite digitali.