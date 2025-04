GTA 5 Enhanced ritorna su Xbox e PC Game Pass, ecco quando

Dal 15 aprile, Grand Theft Auto 5 (acquistabile su Instant-Gaming) sarà nuovamente disponibile per gli abbonati al servizio Microsoft, con una novità significativa per gli utenti PC: l'inclusione della versione Enhanced, l'aggiornamento sostanziale rilasciato a inizio marzo. L'annuncio, pubblicato su Xbox Wire, ha generato entusiasmo tra i fan che attendevano il ritorno di questo capolavoro dell'open world nel servizio in abbonamento, dopo la sua precedente rimozione dal catalogo. Per la prima volta, inoltre, il titolo sarà disponibile anche per gli abbonati PC Game Pass.

Le versioni incluse nell'abbonamento comprenderanno l'ultimo aggiornamento "Oscar Guzman Flies Again", che permette ai giocatori di prendere il controllo dell'hangar di McKenzie Field a Grapeseed, partecipare a nuove missioni di traffico d'armi e pilotare nuovi velivoli. L'aggiornamento Enhanced, distribuito gratuitamente su PC il 4 marzo, ha portato numerosi miglioramenti includendo nuovi veicoli, potenziamenti delle prestazioni in Hao's Special Works, incontri con animali selvatici e significativi miglioramenti visivi.

L'aggiornamento Enhanced ha trasformato paradossalmente GTA 5 nel titolo Rockstar con le recensioni peggiori su Steam. Il motivo principale di questo malcontento è legato ai problemi di migrazione degli account che impediscono a molti giocatori di trasferire i propri profili di GTA Online alla nuova versione potenziata. Questi problemi, a quanto pare, non sono ancora stati completamente risolti.

Per i nuovi giocatori che si avventurano per la prima volta a Los Santos, questi inconvenienti non rappresenteranno un ostacolo. Diversa è la situazione per i veterani che desiderano trasferire il proprio account alla versione Enhanced, i quali potrebbero trovarsi ancora in difficoltà. Rockstar sta comunque lavorando attivamente per risolvere questi problemi tecnici prima del ritorno del gioco nel catalogo Game Pass.

Parallelamente al ritorno di GTA 5 su Game Pass, i fan della serie continuano ad attendere notizie su Grand Theft Auto 6. L'ultimo aggiornamento ufficiale ha confermato l'intenzione di Rockstar di rilasciare il nuovo capitolo nell'autunno di quest'anno, ma una data precisa rimane ancora avvolta nel mistero. L'anticipazione cresce attorno a quello che promette di essere un nuovo punto di riferimento nel panorama dei giochi open world.

Gli abbonati a Xbox Game Pass possono consultare l'elenco completo dei titoli in arrivo nella prima ondata di aprile 2025, che oltre a GTA 5 comprenderà diverse altre novità per arricchire l'esperienza di gioco sulla piattaforma Microsoft. Con l'aggiunta di GTA 5 Enhanced, Microsoft consolida ulteriormente l'attrattiva del suo servizio in abbonamento, offrendo uno dei titoli più venduti e giocati di tutti i tempi in una versione tecnicamente avanzata.