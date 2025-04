Xbox Game Pass, ecco i primi giochi di aprile

Dalle creature magiche di South of Midnight ai paesaggi inquietanti di Still Wakes the Deep, l'offerta di aprile di Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon) si dimostra particolarmente variegata, includendo anche espansioni attese e vantaggi esclusivi per gli abbonati. Un calendario fitto di appuntamenti che rispecchia la strategia sempre più aggressiva di Microsoft nel consolidare il proprio servizio di abbonamento come punto di riferimento per i giocatori di tutte le piattaforme.

Borderlands 3 Ultimate Edition apre le danze il 3 aprile, disponibile su Cloud, Console e PC per tutte le versioni di Game Pass. Il pacchetto comprende il gioco base e tutti i quattro DLC della campagna, oltre ai contenuti del Director's Cut e ai pacchetti cosmetici. Un'esperienza completa che permetterà ai giocatori di scegliere tra quattro Cacciatori della Cripta, ognuno con alberi di abilità personalizzabili, per affrontare in solitaria o in cooperativa le folli avventure di questo sparatutto dal bottino generoso.

Nella stessa data debuttano anche All You Need is Help, un puzzle cooperativo pensato per tutte le età con simpatiche creature cubiche, e Still Wakes the Deep, un'avventura horror ambientata su una piattaforma petrolifera nel Mare del Nord, dove il protagonista dovrà sopravvivere a un orrore sconosciuto senza possibilità di combatterlo. Chiude il poker di uscite del 3 aprile Wargroove 2, strategico a turni che propone una nuova avventura con improbabili alleanze e trame di vendetta.

L'8 aprile è il turno di un titolo che ha fatto la storia dei giochi di ruolo action: Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition arriva su console e PC, portando con sé sia il gioco base che l'espansione. I giocatori potranno vestire i panni di uno dei sei difensori dell'umanità - crociato, barbaro, sciamano, cacciatore di demoni, monaco o mago - per raccogliere equipaggiamento leggendario e padroneggiare abilità devastanti contro le orde infernali.

n calendario fitto di appuntamenti che rispecchia la strategia sempre più aggressiva di Microsoft

Sempre l'8 aprile segna il debutto di South of Midnight, disponibile dal day one su Cloud, PC e Xbox Series X|S. Questa nuova avventura di Compulsion Games invita i giocatori a esplorare i miti del profondo Sud americano in una moderna favola popolare, dove sarà necessario imparare a tessere un'antica magia per superare gli ostacoli e affrontare i fantasmi che infestano la propria città natale.

Il 9 aprile è la volta di Commandos: Origins, strategico tattico che riporta in scena i sei iconici commando della serie originale, permettendo di utilizzare le loro abilità uniche in missioni complesse, anche in modalità cooperativa per due giocatori. Il giorno seguente, 10 aprile, arriva Blue Prince, un'avventura architettonica atmosferica ambientata a Mt. Holly, un misterioso maniero con stanze mutevoli. I giocatori dovranno esplorare 45 stanze in continua evoluzione, alla ricerca della leggendaria Stanza 46.

Hunt: Showdown 1896 completa il quadro delle novità il 15 aprile, portando su PC (e prossimamente su console) la nuova era di questo intenso shooter a estrazione. In paludi corrotte perdute nella storia, i giocatori dovranno combattere da soli o in squadra contro un male senza tempo, affrontando mostri contorti e altri spietati cacciatori mentre cercano di reclamare la propria taglia.

Contenuti aggiuntivi e vantaggi esclusivi

Oltre ai nuovi giochi, gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass possono aspettarsi vantaggi in-game per selezionati titoli free-to-play, come cosmetici, personaggi e valuta virtuale. A partire da subito, è disponibile un pacchetto per Asphalt Legends Unite che include la Chevrolet Corvette Stingray, 10 pacchetti di carte di San Patrizio e 500.000 crediti.

Per gli amanti dei contenuti aggiuntivi, sono disponibili nuovi DLC come Tokyo Ghoul per Dead by Daylight, che porta Ken Kaneki dall'anime all'universo horror del gioco, e la Seventh Anniversary Edition di Sea of Thieves. Da segnalare anche l'inizio della Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6 e l'imminente espansione Knights of Cross and Rose per Age of Empires IV, in arrivo l'8 aprile.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono inoltre accedere a Perks esclusivi, tra cui il Beyond the Void Bundle per The First Descendant, lo Sweet Starter Pack per Candy Crush Solitaire e l'emote Seventh Serving per Sea of Thieves. Non mancano poi i benefit per EA Sports College Football 25, già disponibile su Cloud e Xbox Series X|S.

Come sempre, ci sono anche titoli in uscita dal catalogo: dal 15 aprile non saranno più disponibili Botany Manor, Coral Island, Harold Halibut, Homestead Arcana, Kona, Orcs Must Die! 3, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition e Turbo Golf Racing. Gli abbonati hanno tempo fino a quella data per giocarli, beneficiando dello sconto del 20% sull'acquisto se desiderano mantenerli nella propria libreria.

Il servizio continua a espandersi anche sul fronte dello streaming, con un numero crescente di giochi che si aggiungono alla collezione "Stream your own game" per gli abbonati Ultimate, permettendo di giocare ai titoli posseduti su dispositivi supportati attraverso il cloud.