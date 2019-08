GTA 5 torna ad essere il gioco più venduto in Italia

GTA 5 torna in testa ai dati forniti da B2Boost nell'ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE.

Fin dal giorno del suo debutto GTA 5 ha meravigliato e divertito miliardi di appassionato del settore videoludico con il suo mondo in continua espansione ed un lato online tutt’altro che sgradevole. Secondo una recente statistica diffusa da MarketWatch, questo videogioco ha superato qualsiasi altra produzione d’intrattenimento come Avatar, Call of Duty e Via col Vento.

Con novanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, Rockstar Games ha raccolto ben sei miliardi di dollari sul suo titolo di punta battendo di gran lunga, qualunque altra produzione come libri, film o musica ed il successo, non sembra affatto fermarsi. Dopo il sorpasso delle scorse settimane di Crash Team Racing Nitro-Fueled, torna in testa ai dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE, GTA 5.

Classifica italiana settimana 33 (per piattaforma)

Grand Theft Auto V (PS4) Minecraft: Playstation 4 Edition (PS4) Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) Super Mario Maker 2 (Switch) Call Of Duty: Black Ops 4 (PS4) Red Dead Redemption 2 (PS4) Need For Speed: Rivals (PS4) F1 2019 (PS4) Burnout Paradise Remastered (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Assassin’S Creed Odyssey (PS4) Super Smash Bros. Ultimate (Switch) The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (Switch) Fifa 19 (PS4) Wwe 2K19 (PS4) Fire Emblem: Three Houses (Switch) Super Mario Odyssey (Switch) Tom Clancy’S Rainbow Six Siege (PS4) Ea Sports Ufc 3 (PS4)

Classifica italiana settimana 33 (aggregata)

Grand Theft Auto V Crash Team Racing Nitro-Fueled Minecraft: Playstation 4 Edition Minecraft: Nintendo Switch Edition Super Mario Maker 2 Red Dead Redemption 2 Call Of Duty: Black Ops 4 Fifa 19 F1 2019 Need For Speed: Rivals Burnout Paradise Remastered Mario Kart 8 Deluxe Assassin’S Creed Odyssey Motogp 19 Tom Clancy’S Rainbow Six Siege Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Wwe 2K19 Super Smash Bros. Ultimate The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild Rocket League

In seconda posizione troviamo Minecraft: PlayStation 4 Edition, seguito da Crash Team Racing Nitro-Fueled e da Minecraft: Nintendo Switch Edition. Super Mario Maker 2 è quinto, davanti a Call of Duty: Black Ops 4, Red Dead Redemption 2 e Need for Speed: Rivals. Chiudono la top 10 F1 2019 e Burnout Paradise Remastered.