GTA 5 Online: cerca di recitare l’Amleto, giocatore ottiene un finale drammatico

Il mondo virtuale di GTA 5 è costantemente in espansione sia grazie al costante lavoro dei ragazzi di Rockstar Games, i quali sembrano non voler più abbandonare il gioco, sia grazie alla stessa community, che nel tempo ha creato mod ma anche vere e proprie modalità di gioco alternative. Le più popolari, e popolate, sono nei server RP, veri e propri punti d’incontro dove i giocatori di tutto il mondo possono ruolare un proprio personaggio a Los Santos.

È proprio all’interno di uno dei tantissimi server RP di GTA 5 che è accaduto uno dei fatti più divertenti e folli della giornata odierna. Stando alle segnalazioni dello stesso utente, il creatore di contenuti conosciuto online come ‘Rustic Mascara’, ha provato a recitare l’Amleto di Shakespeare all’interno della Los Santos di Grand Theft Auto 5, ma il risultato finale non è andato proprio come avrebbe voluto o sognato.

Come viene raccontato dallo stesso youtuber attraverso una serie di video da lui pubblicati, l’inizio della sua esibizione è iniziata nei migliori dei modi nei pressi di un lago, ma il pubblico scarseggiava alquanto. I problemi iniziano quando la sua esibizione si sposta sulla spiaggia, dove alcuni giocatori lo hanno interrotto più volte sparando dei razzi. Arriviamo però al gran finale, l’ultimo atto di un dramma che, ovviamente, no poteva che non finire nel peggiori dei modi.

Dopo esser riuscito a convincere un altro giocatore a recitare in un dialogo nel teatro all’aperto di Los Santos, i due riescono ad attirare le attenzioni di un paio di passanti (giocanti) che poco dopo iniziano a picchiarsi e a spararsi. La situazione ha richiesto l’intervento della polizia, portando quest’opera ad un finale davvero inaspettato che non vogliamo in nessun modo spoilerarvi.