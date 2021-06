GTA 5: fine di un’era, la modalità online chiude su queste console

GTA 5 è un titolo a dir poco immortale che si appresta ad arrivare anche sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel corso degli anni, Rockstar Games ha riempito la modalità online con contenuti di vario genere, dando al gioco e alla community una lunga vita. Ora, ci avviciniamo alla fine di un era per i giocatori online, dato che la compagnia statunitense ha annunciato la chiusura della modalità online di Grand Thef Auto 5 su PS3 e Xbox 360.

L’annuncio è arrivato giusto qualche istante fa, quando Rockstar Games ha rilasciato su tutti i propri canali comunicativi un comunicato in cui spiega la decisione di spegnere la modalità online di GTA 5 sulle console di settima generazione, ovvero PlayStation 3 e Xbox 360, a partire dal prossimo 16 dicembre. È stato inoltre confermato che il cambiamento toccherà solo l’online, con i progressi di salvataggi e la modalità per giocatore singolo che resteranno aperte a tutti i giocatori delle due console.

Inoltre, non chiuderà solamente l’accesso alla modalità online di GTA 5 sulle console di settima generazione, ma stando a quanto dichiarato quest’oggi da Rockstar Games, dal 16 dicembre verrà chiuso anche il monitoraggio delle proprie statistiche tramite il sito web Social Club e molte altre funzionalità legate alle esperienze online del quinto capitolo di Grand Theft Auto in versione PlayStation 3 e Xbox 360.

Possiamo definire questa scelta da parte di Rockstar Games come la fine di un’era per quello che GTA 5 è stato, perlomeno su console come PS3 e Xbox 360. C’è ancora tempo per perdervi nelle scorribande a Los Santos su entrambe le console old gen, dato che, ve lo ricordiamo, la modalità online rimarrà attiva anche su queste piattaforme fino al prossimo 16 dicembre.