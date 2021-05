GTA 5 si avvicina alla realtà con queste modifiche grafiche

GTA 5 è sempre stato uno di quei titoli tanto apprezzati dal pubblico. A distanza di quasi otto anni dalla sua uscita, il quinti capitolo della gloriosa saga targata Rockstar Games continua a stupire attraverso ogni tipo di mod o modifiche grafiche. Ne abbiamo viste davvero tante nel corso di questi anni, ma quest’ultima ci ha stupiti davvero in positivo avvicinando il titolo alla realtà, sembra assurdo ma è tutto vero.

Tale modifica grafica è stata svolta dal team Intel Labs che ha potuto studiare affondo applicando tutte le loro tecnologie apprese nel tempo testimoniando quanto queste possano cambiare drasticamente la grafica di un singolo gioco. Alcuni ricercatori quindi hanno sfruttato il tutto incrementando l’effetto di fotorealismo in GTA 5. Ci teniamo a precisare che non si tratta di una mod da poter scaricare e successivamente provare ma di una vera e propria dimostrazione di come le tecnologie sviluppate nel tempo possano migliorare la qualità grafica.

Il risultato è a dir poco strabiliante, con GTA 5 che si è trasformato letteralmente in un “google maps interattivo”. La tecnologia genera un effetto vicino al realismo sfruttando la tonalità della luce e dei colori, il miglioramento della distanza visiva e tanto altro ancora. Vi lasciamo proprio qui di seguito il video che mostra il lavoro svolto, così che possiate giudicare voi stessi. Inoltre potrete trovare una spiegazione più dettagliata in merito seguendo questa pagina.

GTA 5 ancora oggi è uno dei titoli più giocati, specialmente su PC, grazie a mod che cambiano il modo di giocare. La più famosa, che ha fatto impazzire letteralmente il web e Twitch, è quella RP, nella quale dovremo comportarci come un classico NPC in un server dedicato con regole ferree da seguire. Vedremo se in futuro questa tecnologia verrà utilizzata dalla stessa Rockstar Games o da altrettante società videoludiche.