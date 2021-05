GTA 5 non muore mai, su Twitch è più popolare del Just Chatting

GTA 5 è un gioco letteralmente senza fine, con una mole di contenuti che ad oggi è davvero impressionante. Il continuo successo di un titolo del genere è dato sicuramente da Rockstar che ci punta ancora tantissimo, anche dopo 8 anni dalla sua uscita, ma anche grazie alla community che popola ogni giorno le strade virtuali di Los Santos. Proprio per questo, la fama del titolo free roaming è ancora in ascesa, anche sulle piattaforme di streaming.

Su Twitch, per esempio, GTA 5 sta vivendo in questo periodo un rinnovato momento di grande popolarità, andando a scalzare il Just Chatting dalla vetta delle categorie più viste sulla piattaforma streaming di Amazon. Il fenomeno Just Chatting, da noi conosciuto come Quattro Chiacchiere, è da sempre una categoria di stream molto popolare e variegata, dove i vari content creator danno della piattaforma il meglio di se facendo fuoriuscire al meglio le proprie capacità.

Il motivo del nuovo boom di GTA 5 su Twitch è presto detto. Con il rilascio del nuovo aggiornamento alla versione 3.0 di NoPixel, il gioco Rockstar Games ha effettuato un ennesimo balzo di popolarità in generale, e il tutto ha trovato ripercussioni anche su Twitch. Streamer dai grandi numeri come xQc, Summit1g, HasanAbi, Sykkuno e Pokimane si stanno ritrovando a giocare e collaborare sul server RP, facendo così lievitare la popolarità del gioco sulla piattaforma viola di streaming.

GTA 5 Michael Franklin

Nel corso di questa prima settimana di maggio, GTA 5 è quindi tornato in testa alla classifica del contenuto più seguito su Twitch. Un risultato per nulla scontato per un gioco uscito nel 2013, quando la piattaforma di Amazon stava ancora muovendo i primi passi nel settore dello streaming.