GTA 5: un capolavoro inarrestabile, superati 150 milioni di copie vendute

In queste ore stanno venendo rilasciate in rete tutta una serie di informazioni emerse durante l’ultima riunione con gli investitori di Take-Two. Abbiamo appreso, per esempio, che a breve potremmo assistere all’annuncio di diversi nuovi giochi, ma non solo. Protagonista della call è stato anche GTA 5, il quale si è dimostrato per l’ennesima volta una vera e propria miniera d’oro per Rockstar Games e di conseguenza anche per Take-Two.

Come appare anche in uno dei recenti tweet del noto Daniel Ahmad, Take-Two ha pubblicato alcuni dati riguardo alle vendite di GTA 5 e di tutto il brand di Grand Theft Auto. Nello specifico, solo il quinto capitolo principale dell’open world targato Rockstar ha venduto la belle di oltre 150 milioni di copie vendute. Un risultato impressionante, anche tenendo conto che si tratta di un gioco originariamente uscito sulla generazione console PS3 e Xbox 360, e ancora oggi il gioco continua a vendere benissimo.

Risultati incredibili anche quelli generali, che vedono l’intera saga di Grand Theft Auto raggiungere quota oltre 350 milioni di copie vendute. Nel panel c’è spazio per conoscere anche qualcosa di più sull’uscita della Enhanced Edition di GTA 5 per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la quale dovrebbe arrivare nel periodo delle festività natalizie di quest’anno.

Rockstar Games has confirmed that Grand Theft Auto V has surpassed 150 million units sold in. The franchise has sold in over 350 million units. The next gen version of GTA V / GTA Online is set to launch this holiday. pic.twitter.com/yGbKQCO3M8 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 2, 2021

Alle notizie relative alle vendite della saga di GTA, Take-Two ci ha fatto sapere anche come se la sta cavando l’altro grande franchise di Rockstar Games: Red Dead Redemption. Il secondo capitolo, nello specifico, ha superato i 38 milioni di copie vendute, mentre la saga in generale ha superato i 60 milioni.