GTA 6: arrivano le accuse a Schreier da parte di alcuni sviluppatori

Il giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, è stato vittima di critiche, e accuse di vario genere, da parte di alcuni sviluppatori, e fan di Rockstar Games, per aver anticipato il possibile trailer di presentazione di GTA 6.

Le accuse sostengono che il suo recente report, abbia rovinato la sorpresa che si sarebbe generata in seguito ai post di Rockstar e, di conseguenza, vanificato anni di lavoro dietro le quinte per preparare l'annuncio ufficiale del gioco.

Tuttavia, tali accuse risultano, per molteplici addetti ai lavori, alquanto discutibili poiché Schreier avrebbe semplicemente svolto il suo lavoro di giornalista, riportando una notizia trapelata da fonti attendibili (su cui ricarebbe la colpa di quanto successo) e di cui era certo.

L'accusa principale proviene da John Junyszek, community manager di 343 Industries, che ha fatto da apripista ad altri commenti provenienti da altri sviluppatori e da alcuni fan di Rockstar.

Le critiche sembrano basarsi sull'idea che il rapporto di Schreier abbia influenzato negativamente l'annuncio ufficiale di GTA 6, rendendolo una semplice aspettativa e vanificando l'effetto sorpresa che i post su X di Rockstar avrebbero generato se fossero stati pubblicati senza alcuna anticipazione.

La data dell'annuncio del trailer, a dicembre 2023, è stata condivisa l'8 novembre, lo stesso giorno in cui Take-Two ha presentato il suo resoconto finanziario per il secondo trimestre dell'anno fiscale in corso, annunciando perdite significative.

L'annuncio del trailer potrebbe essere, quindi, stato utilizzato per mitigare il possibile calo delle azioni, consentendo a queste ultime di crescere (come di fatto è avvenuto), contenendo i danni finanziari.

Sebbene questa sia una mera speculazione, risulta una spiegazione più che plausibile sul perché l'annuncio sia stato fatto, in maniera quasi frettolosa, attraverso dei post su X.

Con molta probabilità, Rockstar, prevedeva di sorprendere tutti direttamente con il trailer di presentazione il prossimo dicembre, ritrovandosi a dover ripiegare in fretta e furia con l'annuncio, oramai noto a tutti, in virtù della presentazione dei risultati finanziari.

Al netto di tutto, un paio di considerazioni sono da fare: la prima è che no, Jason Schreier, con il suo report, non ha spinto Rockstar ad accelerare le tempistiche per l'annuncio di GTA 6 (si, alcuni credono addirittura che le cose siano andate così) ma è indubbio che, considerando l'attendibilità dei suoi report, i post di Rockstar Games su X non abbiano generato lo stesso stupore che avrebbero ottenuto se nessuno li avesse anticipati ore prima.