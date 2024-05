GTA 6, novità in arrivo? Rockstar Games modifica il sito e manda in delirio i fan

Le aspettative per nuove informazioni su Grand Theft Auto 6 sono più alte che mai in seguito a un recente aggiornamento del sito web di Rockstar Games che ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Un utente di X, noto come @GTAVI_Countdown, ha difatti notato che alla pagina del sito dedicata a GTA 6 erano stati aggiunti dei placeholder per screenshot, artwork di copertina e la data di rilascio. Questi dettagli sono stati poi rimossi, indicando che potrebbero essere stati pubblicati prima del previsto dallo sviluppatore.

Il codice sorgente della pagina, seppur rimosso, ha lasciato tracce che indicano preparativi per l'apertura di pre-ordini digitali. Questo anticipa che Rockstar potrebbe essere in procinto di svelare ufficialmente più informazioni.

Nonostante Rockstar non abbia annunciato nuovi dettagli sin dall'uscita del trailer, la community si tiene comunque fortemente impegnata nel monitorare ogni potenziale indizio. La recente attività sulla pagina Instagram di Rockstar, che ha visto una significativa riduzione dei post visibili, mantenendone solo 14 in ogni momento, ha alimentato ulteriori speculazioni dato che questo era già accaduto in precedenza, poco prima che il primo trailer di GTA 6 venisse diffuso.

Insomma, la rimozione dei dettagli dal sito web di Rockstar e l'attività sui social media potrebbero indicare che la compagnia si stia preparando a svelare nuove informazioni prima di un importante appuntamento: una conferenza con gli investitori della casa madre, Take-Two Interactive, prevista per il 16 maggio. Questo evento potrebbe essere l'occasione perfetta per annunciare nuovi dettagli sul gioco? Chi lo sa.

Chiaramente, è fondamentale mantenere un approccio cauto e aspettare annunci ufficiali prima di cullarsi in eccessive aspettative. La strategia di comunicazione di Rockstar rimane oggetto di grande speculazione, ma è indubbio che anche il minimo indizio su GTA 6 scateni la curiosità e l'entusiasmo della vasta fanbase della serie.