Brutte notizie per GTA 6, secondo un report potrebbe arrivare nel 2026

Il tanto atteso rilascio di GTA 6 potrebbe essere soggetto a un importante ritardo che ne posticiperebbe l'uscita fino al 2026, almeno secondo un rapporto di Kotaku che mette in evidenza le difficoltà che starebbe incontrando Rockstar Games.

Inizialmente previsto per il 2025, il gioco potrebbe subire una proroga di "massimo un anno" a causa di alcuni problemi riscontrati durante le attuali fasi dello sviluppo, riporta Kotaku.

Fonti interne alla società hanno rivelato che Rockstar Games mirava a lanciare GTA 6 all'inizio del 2025, ma lo sviluppo del gioco non sta procedendo come sperato, mettendo a rischio la data di uscita prevista.

Questo ha spinto la società a richiedere agli sviluppatori di tornare a lavorare in ufficio anziché in remoto, allo scopo di garantire una maggiore qualità del prodotto, nonché accelerare il processo di sviluppo.

Secondo le fonti di Kotaku, la leadership di Rockstar Games è preoccupata di non rispettare la scadenza del 2025 e di dover posticipare il lancio del gioco al 2026. Tuttavia, al momento non vi è certezza riguardo a questo ritardo, poiché la società continua a puntare alla pubblicazione di GTA 6 nella primavera del 2025.

Tuttavia, l'autunno del 2025 comincia a sembrare una scadenza più realistica, e ancora in linea con quanto annunciato inizialmente dall'azienda, mentre il 2026 sarebbe considerato come un "piano di emergenza" nel caso in cui si verifichino ulteriori problemi.

Nonostante le incertezze sul rilascio, Kotaku riporta che il prossimo trailer di GTA 6 non darà alcuna indicazione sui possibili ritardi che si stanno stagliando all'orizzonte, poiché Rockstar Games è disposta a fare modifiche, e compiere sacrifici, fino all'ultimo momento per garantire la migliore esperienza di gioco possibile.