GTA 6: confermate l'uscita per PS5 e Xbox Series X|S e la finestra di lancio

Il colosso dei videogiochi Take-Two ha confermato che Grand Theft Auto 6 verrà lanciato su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nell'autunno 2024, come annunciato nel recente rapporto sugli utili dell'azienda. La versione per Windows arriverà probabilmente in seguito, come avvenuto per il predecessore GTA V.

Sono passati quasi 12 anni dall'uscita di GTA V, un intervallo eccezionalmente lungo per una serie di tale successo. Rockstar Games ha potuto prendersi tutto il tempo necessario grazie agli enormi profitti generati dal quinto capitolo e dalla sua modalità online. GTA V ha, infatti, venduto oltre 205 milioni di copie, incassando più di 8,5 miliardi di dollari a fronte di un budget di sviluppo e marketing di 265 milioni.

Il primo trailer di GTA 6, rilasciato a dicembre 2023, ha battuto ogni record con oltre 90 milioni di visualizzazioni su YouTube nelle prime 24 ore, guadagnandosi un Guinness World Record. A oggi il video ha superato i 217 milioni di views.

Nel rapporto, Take-Two ha fornito aggiornamenti anche su altri titoli in arrivo: Civilization VII uscirà l'11 febbraio 2025, WWE 2K25 nel quarto trimestre fiscale 2025, mentre Borderlands 4 e Mafia: The Old Country sono previsti per l'anno fiscale 2026. Non sono ancora state annunciate date di lancio per CSR Racing 3 e Judas.

Nata nel 1997 con il primo capitolo sviluppato da DMA Design (ora Rockstar North), la serie ha rivoluzionato il concetto di open world e libertà di gioco: nel corso degli anni, la serie ha visto l'introduzione di innovazioni tecniche e narrative. GTA: Vice City (2002) ci ha portato negli anni '80, mentre San Andreas (2004) ha ampliato enormemente la scala del mondo di gioco. GTA IV (2008) ha portato un tono più serio e realistico, mentre GTA V (2013) ha introdotto il concetto di tre protagonisti giocabili.

L'impatto culturale di GTA va ben oltre il mondo dei videogiochi. La serie ha ispirato dibattiti su violenza nei media, libertà artistica e rappresentazione della criminalità. Ha anche influenzato il modo in cui vengono create le colonne sonore dei videogiochi, con le sue stazioni radio in-game che sono diventate un marchio di fabbrica.

Con l'arrivo di GTA 6, tutti ci aspettiamo non solo un nuovo capitolo della saga, ma un nuovo punto di riferimento per l'industria dei videogiochi. Ce la farà Rockstar Games a soddisfare tutte queste aspettative?