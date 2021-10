GTA 6 diventa una teoria del complotto a causa della GTA Trilogy

Con l’annuncio di GTA Trilogy il web è andato in visibilio, tra giocatori felici come una pasqua di rivedere il proprio titolo preferito aggiornato ai giorni nostri, e altri che invece hanno criticato aspramente il prodotto. Nonostante tutto è innegabile che la trilogia verrà accolta a braccia aperte da tutti gli amanti della serie, e che siamo tutti in trepida attesa per poter finalmente mettere mano sul prodotto finito. Pare, però, che alcuni utenti abbiano notato qualcosa nel trailer di annuncio che potrebbe essere un indizio sull’arrivo di GTA 6.

Secondo qualcuno, il trailer di GTA Trilogy mostra un dettaglio che potrebbe ricollegare all’annuncio del prossimo capitolo della saga, e la teoria che c’è dietro è tanto pazza quanto sensata. Il punto preciso del trailer che ha fatto storcere il naso al web si trova al minuto 0.40 del trailer, in cui vediamo il protagonista di Vice City su una moto. La targa contiene un testo particolare: VICE CITY — ICSLV. L’utenza, infatti, crede che questo sia più di quel che sembra: un messaggio in codice.

La community ha interpretato la scritta prendendo le prime tre iniziali come l’acronimo di “Is Coming Soon”, ossia “sta per arrivare”, riferito alla scritta nella parte alta della targa, ossia Vice City. “LV”, invece, è stato visto come un numero romano, le quali lettere stanno a simbolizzare il numero 55. Secondo questa teoria, quindi, si dovrebbero avere novità su GTA 6 in 55 giorni.

Per quanto possa sembrare una follia, c’è la possibilità, purché piccola, che tutto ciò possa essere vero. Facendo un calcolo, infatti, la data corrisponderebbe al 16 dicembre, e a quanto pare dei leaker hanno già menzionato questo giorno specifico per quanto riguarda l’annuncio di GTA 6 in passato, quindi c’è una minuscola probabilità che la community ci abbia visto giusto. L’unico modo per scoprirlo, purtroppo, è aspettare il fatidico giorno, nella speranza di ricevere novità circa il nuovo capitolo della saga.