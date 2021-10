GTA Trilogy non trova pace: nel mirino un personaggio di Vice City

Con la pubblicazione del trailer di GTA Trilogy: The Definitive Edition, il web si è subito riempito di una serie di pareri contrastanti tra i fan della trilogia di Grand Theft Auto. Nel complesso le opinioni degli appassionati sono state molto positive, ma c’è un folto gruppo di giocatori che ha diversi dubbi sulle nuove fattezze dei personaggi dei tre giochi dell’era PlayStation 2.

Questa volta è stato un gruppo di fan di Vice City a prendere di mira la nuova GTA The Trilogy, facendo notare come il personaggio di Tommy Vercetti appaia meno in forma rispetto alla sua versione originale vista su PS2.

Su Reddit è stata pubblicata anche una comparazione tra la vecchia e la nuova grafica di GTA Vice City, dove viene messo l’accento su un Tommy che appare meno snello che in passato.

Molti appassionati stanno prendendo con ironia la differenza tra la vecchia e la nuova versione del personaggio, mentre altri hanno ipotizzato all’implemento della meccanica dell’ingrassamento o dello snellimento adottata successivamente in San Andreas. È molto più probabile, invece, che sia semplicemente un leggero cambio di design dovuto alla nuova grafica, che modernizza il tutto lasciando comunque quell’aspetto molto caricaturato dei giochi originali.