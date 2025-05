GTA 6: la nuova data di uscita nasconde ben due segreti

Il 2 maggio scorso, Rockstar Games ha ufficialmente comunicato ciò che molti appassionati temevano da tempo: Grand Theft Auto 6 non vedrà la luce prima del 26 maggio 2026, posticipando di diversi mesi l'uscita inizialmente prevista per il 2025.

Il silenzio prolungato dello studio dopo la pubblicazione del primo trailer alla fine del 2023 e le voci su mancate scadenze interne avevano già preparato il terreno a questa eventualità. Tuttavia, ciò che sta emergendo nelle ultime ore dalla community è decisamente più sorprendente: la nuova data di lancio sembra essere stata nascosta in piena vista attraverso riferimenti e coincidenze che, a detta di molti fan, appaiono troppo precise per essere casuali.

Bonnie e Clyde: quando la storia incontra il gaming

La prima connessione rilevata dalla community, come evidenziato dall'utente CYBER BOI, riguarda una coincidenza storica degna di nota. Il 26 maggio 2026, giorno ora scelto per il debutto di GTA 6, coincide perfettamente con l'anniversario del funerale di Bonnie Parker e Clyde Barrow, i leggendari fuorilegge americani uccisi in un'imboscata il 23 maggio 1934. Considerando che secondo numerose indiscrezioni la trama del gioco ruoterà attorno a Jason e Lucia, i due protagonisti la cui storia d'amore criminale richiamerebbe proprio quella della celebre coppia di rapinatori, il collegamento appare tutt'altro che casuale.

"Se non è intenzionale, è una coincidenza assurda", ha commentato un fan sui social, mentre un altro ha risposto con certezza: "È decisamente intenzionale". La narrazione di GTA 6, che come mostrato nel trailer vedrà protagonisti due personaggi legati sentimentalmente e coinvolti in attività criminali, sembra effettivamente richiamare la dinamica della coppia più famosa dell'America degli anni '30.

Ma le coincidenze non finiscono qui. Altri utenti hanno scoperto un secondo indizio, ancora più elaborato, all'interno di un brano musicale presente in Red Dead Redemption 2. La canzone "Red" di Daniel Lanois, parte della colonna sonora dell'acclamato western di Rockstar, contiene un verso che recita "sette mesi passati e sette anni da percorrere". Partendo dalla data di uscita di RDR2 (26 ottobre 2018) e aggiungendo questo periodo di tempo, si ottiene esattamente il 26 maggio 2026, la nuova data di lancio di GTA 6.

La scoperta, condivisa dall'utente FriendlyAaron1, ha generato stupore tra i fan. "Alcune di queste coincidenze sono davvero incredibili", ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: "Che sia stato un caso o un piano deliberato, è comunque impressionante". Il livello di dettaglio e pianificazione suggerito da questi collegamenti ha alimentato ulteriormente il mito che circonda i metodi di lavoro di Rockstar Games, studio noto per la meticolosa cura dei dettagli.

Secondo Jason Schreier, noto giornalista del settore, il rinvio era nell'aria da tempo. "Lo slittamento di GTA VI al 2026 sembrava inevitabile da mesi, se non da più tempo", ha dichiarato. Nel comunicato ufficiale, Rockstar ha spiegato che il tempo aggiuntivo servirà per "offrire il livello di qualità che i fan si aspettano e meritano", promettendo di condividere nuove informazioni nel prossimo futuro.

Che si tratti di coincidenze o di una strategia comunicativa estremamente sofisticata, questi collegamenti tra date, riferimenti storici e indizi musicali dimostrano quanto la community di Grand Theft Auto sia attenta ai dettagli più minuti dell'universo Rockstar. Un rinvio che, pur deludendo nell'immediato, potrebbe essere parte di un disegno più ampio, dove anche la data di uscita diventa un elemento narrativo di una storia che va ben oltre il semplice videogioco.