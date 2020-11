GTA 6: l’ambientazione svelata dal trailer di GTA Online?

Con l’arrivo della next-gen, tantissimi utenti non vedono l’ora di scoprire ogni singolo dettaglio su GTA 6, il fantomatico nuovo capitolo della saga criminale targata Rockstar Games. Sembrerebbe che nel trailer dedicato all’espansione ‘The Cayo Perico Heist’ di GTA Online, si nasconde un grande indizio legato proprio al futuro della saga. Analizziamo nel dettaglio questo nuovo leak!

Un insider su Twitter ha condiviso delle coordinate trovate all’interno del trailer sopracitato: inserite sui diversi servizi di mappe, esse rimandano alle zone boschive della Virginia, Stato federato degli U.S.A della East Coast. A molti potrebbe sembrare una semplice coordinata inserita a caso, ma chi conosce Rockstar Games, sa che la casa di sviluppo ama giocare con i piccoli dettagli. Infatti, analizzando nel dettaglio il territorio delle coordinate, le curve formerebbero un VI, tipica numerazione romana usata per i vari capitoli della serie.

When I searched this location on Map , it showed a place in North America and the roads direction were in the shape of VI ….. #GTAVI #GTA6 #GTAOnline pic.twitter.com/5rlyW8RFo1 — GTA 6 Only (@GTA6only) November 20, 2020

Atteso per questa prima parte del nuovo decennio, GTA 6 è di certo uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni. Ciò è comprensibile vista la distanza di ben 7 anni dall’uscita del quinto capitolo. Sarà la Virginia l’ambientazione scelta per la nuova avventura criminale targata Rockstar Games? Troppo presto per dirlo, si tratta pur sempre di voci di corridoio e non di notizie ufficiali. Nel frattempo, i vari fan della saga potranno godersi la nuova espansione di GTA Online, ecco la descrizione:

“The Cayo Perico Heist è l’avventura di GTA Online più vasta di sempre, ambientata in una località esotica per introdurre un nuovo sistema dei colpi che permette di giocare da soli o in compagnia insieme a un massimo di altri tre giocatori. Sarà inoltre possibile entrare in possesso di nuovi veicoli e armi, visitare luoghi di aggregazione sociale per ballare e fare festa con gli amici, incontrare nuovi celeberrimi DJ e ascoltare nuove stazioni radio, con oltre 100 nuove canzoni“.

Cosa ne pensate di questo nuovo leak? Attendete con ansia il nuovo GTA? Fatecelo sapere nei commenti!