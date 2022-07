Dopo la conferma ufficiale di inizio lavori, Rockstar Games continua a parlare di GTA 6. Questa volta, il team di sviluppo, ha optato di pubblicare nuove dichiarazioni in merito in un lungo post lanciato sul suo blog, dove svelava anche i piani futuri per quantor iguarda Red Dead Online e la componente online di Grand Theft Auto V, oramai diventata un gioco vero e proprio, molto distaccato dalla componente single player. Un comunicato, quello di Rockstar, che forse ci fa quasi desiderare ancora più silenzio.

Non c’è bisogno di essere sorpresi. GTA 6 è sicuramente uno dei giochi più attesi in tutto il mondo e la sua sola esistenza (o presunta tale) basta ad alimentare la macchina dei rumor e dei leak. In una sorta di risposta lanciata a reti unificate, Rockstar Games ha semplicemente dichiarato che la prossima iterazione del franchise dovrà necessariamente essere migliore della precedente. Punto, né più, né meno. “Il team di sviluppo capisce il punto di vista dei giocatori e le loro esigenze”, le parole esatte contenute nel post lanciato sul blog. E allora ci richiediamo, ancora una volta, non era meglio il silenzio?

Spieghiamoci meglio: sappiamo già per certo che ogni capitolo della serie riesce ad alzare il livello qualitativo. GTA 4, per esempio, pur essendo molto più limitato a livello di gameplay e di opzioni di personalizzazione, ha offerto una delle sceneggiature migliori e uno dei protagonisti più iconici della serie. Il quinto capitolo, invece, ci ha permesso di entrare in contatto con tre protagonisti e tre finali. La qualità dei giochi Rockstar Games è innegabile e già sappiamo che il prossimo titolo di un determinato franchise sarà migliore del precedente. Era davvero necessaria un’informazione del genere? Secondo noi, no. Non aggiunge niente di nuovo e non è neanche destinata a farci credere che il reveal del gioco sia davvero così vicino.

GTA 6, prima o poi, ci sarà. Arriverà e scuoterà il mercato per come lo conosciamo, tornando a classificarsi come prodotto di intrattenimento che guadagnerà di più al mondo. Vorremmo solo che Rockstar Games rompesse il silenzio non appena ce ne sarà bisogno, lanciando un teaser quando sarà il momento giusto per scoprire la prossima, grande iterazione di Grand Theft Auto.