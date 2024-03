GTA 6 uscirà in tempo per Natale 2025? Ecco un nuovo indizio

Il primo trailer ufficiale di GTA 6, rilasciato lo scorso dicembre, è ancora più che vivo nelle nostri menti, ricordandoci costantemente come dovremo attendere ancora parecchio per poterci giocare. Sebbene il trailer abbia fornito molte informazioni utili, come dettagli sui protagonisti e sull'ambientazione principale, rimangono, però, ancora alcuni dettagli ambigui, tra cui proprio la sua data d'uscita.

Nonostante sia confermato che Grand Theft Auto 6 sarà lanciato nel corso del 2025, non si conosce ancora una finestra di lancio più precisa, ma sono sorti nuovi indizi che possono farcela per lo meno presupporre. Storicamente, la serie ha avuto rilasci piuttosto consistenti a settembre/ottobre, con l'eccezione di Grand Theft Auto 4.

Alcuni hanno ipotizzato un possibile rilascio anticipato di GTA 6 intorno ad aprile 2025, ma i recenti rapporti indicano che questa ipotesi è da scartare. È emerso che le proiezioni di ricavi aggiornate di TakeTwo Interactive per il 2025 sono scese da 8 miliardi a 7 miliardi di dollari, probabilmente a causa di GTA 6. Questo potrebbe indicare un ritardo nel rilascio del gioco.

Considerando queste informazioni, sembra che un rilascio di GTA 6 nel primo trimestre del 2025 sia improbabile, il che suggerisce che il gioco seguirà un modello simile a GTA 5, San Andreas e Vice City con un rilascio nel quarto trimestre. Questo darebbe a Rockstar più tempo per completare un progetto così ambizioso, per quanto ciò potrebbe non fare affatto felice i milioni di fan che lo attendono.