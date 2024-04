GTA San Andreas, ora sappiamo perché molti aerei si schiantavano vicino a noi

Nel vasto panorama dei videogiochi, pochi titoli vantano una mitologia così ricca e duratura come Grand Theft Auto: San Andreas. Dai leggendari avvistamenti del Bigfoot all'enigmatico culto di Epsilon, il gioco è un tesoro di misteri che attendono di essere svelati.

Tra questi misteri c'è il fenomeno degli incidenti aerei casuali che ha sconcertato i giocatori per oltre due decenni dall'uscita del gioco. Che si tratti di un'interruzione comica o di un ostacolo frustrante nel viaggio di CJ, questi caotici incidenti aerei hanno lasciato molti giocatori a riflettere sulla loro causa.

Di recente, l'ex direttore tecnico di Rockstar North, Obbe Vermeij, è intervenuto su Twitter per far luce su questo annoso enigma. In un post rivelatore, Vermeij ha svelato i meccanismi interni del codice del gioco, fornendo uno sguardo alla meccanica che sta dietro agli incidenti aerei apparentemente arbitrari.

Secondo Vermeij, gli aerei vengono generati vicino al giocatore. Tuttavia, a causa delle limitazioni del codice del gioco, il processo di scansione dei potenziali ostacoli è limitato, il che porta a casi in cui gli aerei trascurano piccoli ostacoli che possono rivelarsi fatali in caso di collisione. Inoltre, un bug nel codice aggrava questo problema, contribuendo ulteriormente al caos nei cieli di San Andreas.

L'ex Rockstar ha affrontato un altro aspetto sconcertante del gioco: la sporadica generazione di aerei ad altitudini insolitamente elevate, i quali poi precipitano in picchiata poco dopo. Ha attribuito questo fenomeno a una combinazione di fattori, tra cui la velocità iniziale dell'aereo che non riesce a generare una spinta di sollevamento sufficiente e il ritardo nel caricamento dei dati di collisione per i modelli delle mappe.

Con le rivelazioni di Vermeij, un altro strato dei misteri di San Andreas è stato svelato, offrendo ai giocatori una comprensione più profonda del funzionamento interno del titolo. Non è la prima volta che l'ex direttore tecnico spiega alcuni dei segreti del gioco, avendo già approfondito le complessità degli specchi di SA e il modo in cui i limiti di memoria della PS2 influivano sul loro funzionamento.