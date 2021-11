GTA San Andreas: il remake con Far Cry sarà migliore di quello ufficiale

Se non siete soddisfatti del risultato di GTA Trilogy, forse un utente Reddit potrebbe avere in lavorazione quello che può fare per voi. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, sul sub reddit di GTA San Andreas è comparso quello che ha tutta l’aria di essere un remake del gioco Rockstar Games, costruito però con qualche peculiarità che lo renderebbe unico.

Andiamo con ordine: di mod per GTA San Andreas ne esistono davvero tante, forse anche troppe. E tanti azzardano a definire remake quelli che in realtà sono solo degli aggiornamenti grafici con qualche piccolo miglioramento a livello di gameplay. In questo caso però l’obiettivo del modder è quello di ricostruire da zero l’avventura di CJ. Cosa significa tutto ciò? Che non è stato utilizzato nessun file originale. Nessun modello 3D, nessun effetto sonoro, neanche per il protagonista: tutto è ricostruito semplicemente partendo da un engine molto particolare.

A differenza di altri progetti, infatti, in questo caso il modder ha optato per utilizzare il Dunia Engine di Far Cry 5. Molto probabilmente sta sviluppando il remake di GTA San Andreas sfruttando l’editor di mappe del gioco di casa Ubisoft, visto che il motore grafico è di proprietà dello sviluppatore e publisher franco canadese e non è possibile reperirlo in nessun modo. Fermo restando che non riusciamo ancora a chiarire questo aspetto, è interessante vedere quanta molte di lavoro dovrà affrontare l’utente dietro questo enorme progetto. D’altronde basta vedere la ricostruzione di Grove Street nel video poco più in basso. Impressionante, vero?

Al di là dei complimenti per la creazione, gli utenti Reddit hanno subito mosso una domanda scomoda al creatore del remake di GTA San Andreas ma decisamente lecita: come pensa che reagirà Take-Two Interactive, visto i recenti casi che hanno visto tantissime mod, anche meno complesse e senza effettive infrazioni di copyright, sparire dal web a causa del DMCA? Secondo MapEditorMaster non esiste questo rischio, poiché tutto è ricostruito appunto da zero e senza l’utilizzo di asset originali. Peccato di presunzione?