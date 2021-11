GTA Trilogy: questa volta le mod fanno il percorso inverso e invecchiano i giochi

Il nuovo restyle grafico dei Grand Theft Auto contenuti in GTA Trilogy non ha fatto piacere a molti giocatori. E al netto dei problemi tecnici, la nuova veste degli open world made in Rockstar non può essere cambiata di punto in bianco o almeno non è nelle priorità del team di sviluppo. Nonostante ciò, alcuni modder ci stanno provando davvero. E la dichiarazione d’intenti è sicuramente particolare.

Il caso di GTA Trilogy è decisamente particolare, almeno sotto questo aspetto: i giochi di casa Rockstar Games infatti stanno ricevendo il trattamento opposto dai modder. Al posto di essere migliorati tecnicamente, gli utenti autori di queste mod stanno cercando in tutti i modi di renderli più simili alle versioni originali dei primi anni 2000. Ed è abbastanza un controsenso, considerando che proprio i titoli di Grand Theft Auto sono sempre stati moddati per essere decisamente più fotorealistici e molto più vicini alla realtà, ma le scelte di sviluppo probabilmente hanno inficiato su questa decisione.

Da segnalare, come mod più curiosa e bizzarra, è sicuramente il Reshade di Vice City. Il capitolo con Tommy Vercetti, uno dei protagonisti più iconici dell’intera saga, è infatti stato soggetto ad un re-shade totale, che però non spinge il titolo contenuto in GTA Trilogy a diventare più bello. Piuttosto, lo trasforma e lo rende decisamente più simile alla versione PlayStation 2, nei limiti tecnici che può fare un modder non avendo accesso ai modelli originali dei giochi classici dell’epoca. “Mod grafica che riporta in vita le impostazioni grafiche di Vice City originariamente per PS2”, si legge nella descrizione della mod.

Al di là di questa iniziativa, è bene ricordare che non è ancora certo che fine faranno queste nuove mod di GTA Trilogy. Nel corso egli ultimi mesi infatti Take-Two Interactive è stata impegnata nel segnalare una grande quantità di mod per Grand Theft Auto per violazione di copyright. La possibilità dunque che nel breve periodo succeda nuovamente la stessa cosa è abbastanza alta. Nel caso foste interessati, il nostro consiglio è quello di recarvi su Nexus e scaricarle prima che sia troppo tardi.