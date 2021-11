GTA Trilogy, non potete perdervi questo assurdo (e inedito) cheat code

Al di là di tutte le polemiche sul lancio di GTA Trilogy (e che Rockstar sta cercando di arginare), una delle cose più divertenti da fare nel rivere le avventure di Claude, Carl Johnson e Tommy Vercetti è sicuramente rispolverare i vecchi cheat code. Le versioni originali di Grand Theft Auto erano davvero pieni di qualsiasi tipo di trucco, in grado di alimentare ogni tipo di follia, come ad esempio far schizzare al massimo livello l’indicatore della polizia e magari attivare anche il codice che rendeva dotati di armi tutti i pedoni. Oltre ad aver conservato quelli originali, però, nella nuova collection ne è stato incluso uno inedito, che è quasi obbligatorio provare.

GTA Trilogy infatti nasconde al suo interno uno dei codici più assurdi che siano stati mai creati. E così, una volta applicato tramite la corretta sequenza di tasti (che trovate nel video poco più in basso), tutti i personaggi, includi anche i pedoni, avranno la testa gigantesca. Il risultato? Qualsiasi persona cammini per Liberty City, San Andreas o Vice City avrà le sembianze identiche a quelle di un Bubble Head, quelle famose figure a cui la testa rimbalza sempre e che troviamo in un sacco di film, all’interno delle auto statunitensi.

Il risultato, come potete vedere dal video poco più in basso, è semplicemente esilarante. L’effetto che restituisce il cheat code, unito anche alla scelta stilistica della collection ci mostra un mondo surreale, che richiama a gran voce quelli dei cartoni animati. Impossibile resistere dal provarlo, non trovate?

GTA Trilogy è disponibile dall’11 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch. Nel corso del 2022 debutteranno anche le edizioni mobile destinate a dispositivi come tablet e smartphone iOS e Android. La release fisica è invece prevista per i primi giorni di dicembre.