GTA: Vice City come DOOM, ora gira anche sui router

Un hacker tedesco, noto come KittenLabs, ha pubblicato un post sul blog in cui racconta come sia riuscito a far girare il classico GTA: Vice City su un router.

Utilizzando un insieme di hardware insolito, composto da un router TP-Link TL-WDR4900 e una scheda grafica AMD Radeon HD 7470 collegata come eGPU, KittenLabs è riuscito a installare Debian Linux e GTA: Vice City, ottenendo un risultato sorprendentemente buono, come si può vedere nel video.

La storia dietro questa insolita modifica hardware è molto interessante. Il router Wi-Fi TP-Link TL-WDR4900 è stato scelto per le sue ottime prestazioni (rispetto alla sua data di uscita nel 2013).

Al centro delle prestazioni del router c'è un processore NXP/Freescale QorIQ P1014, che KittenLabs spiega essere un processore PowerPC e500v2 a 32 bit.

Naturalmente, anche un router potente non dispone di uno slot PCIe adatto alle GPU di un PC, quindi è stata necessaria qualche modifica per installare una eGPU. KittenLabs ha progettato una scheda PCB personalizzata miniPCIe e l'ha collegata al router dopo aver tagliato le tracce PCIe che portavano dalla CPU a uno dei chipset Atheros. In questo modo è stato ottenuto un interfaccia PCIe 2.0 di riserva, completamente funzionante.

Successivamente, è stato necessario intervenire sul lato software. KittenLabs ha installato OpenWrt sul router, ma a causa dei limiti evidenti come sistema operativo generico, ha deciso di avviare una versione di Debian Linux, con moduli del kernel aggiuntivi, sufficienti per supportare una piattaforma di gioco con il supporto del driver grafico AMD.

I primi esperimenti con una GPU AMD Radeon RX 570 hanno incontrato un ostacolo di incompatibilità, ma il passaggio a una scheda grafica AMD Radeon HD 7470, seppur con un driver più datato, ha portato rapidamente risultati positivi.

Tuttavia, ci sono state molte sfide da affrontare prima che il TL-WDR4900 potesse eseguire con successo eseguendo GTA: Vice City. In particolare, KittenLabs ha dovuto ottenere una versione del gioco che funzionasse senza problemi sul sistema Debian/PowerPC.

La soluzione è arrivata con reVC (una versione reverse-engineered di GTA Vice City, con il codice sorgente pubblicamente disponibile) compilata per la piattaforma del router. Purtroppo però, il gioco era comunque solo l'ombra di sé stesso, vist che la versione era costellata da numerosi glitch invalidanti, un dettaglio che ha causato l'arresto del progetto per diversi mesi.

La svolta è arrivata con l'aggiornamento della libreria grafica Mesa 3D utilizzata dal router come parte dell'installazione Linux. Non è stato un compito facile, poiché c'erano diverse dipendenze da aggiornare, ma una volta completato il tutto, il gioco ha iniziato a funzionare bene sull'hardware improvvisato.

Da un lato, questo aggiornamento ha reso il progetto un successo strepitoso, come si può vedere dal video e dalla pagina del blog, dall'altro versante, però, KittenLabs è rimasto un po' insoddisfatto di non sapere esattamente come sono stati risolti i problemi precedenti.

Il blog di KittenLabs è un luogo interessante dove trascorrere del tempo. Oltre al recente post su GTA: Vice City su un router, ci sono molti altri post dedicati a hack, informatica e retro-computer.