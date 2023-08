Pare proprio che Half Life sia immortale, o poco ci manca; tant’è che Nvidia ha appena annunciato Half-Life 2 RTX: An RTX Remix. Una nuova versione del famosissimo gioco Valve, “remixata” con la tecnologia Ray-Tracing.

Si tratta appunto solo di un progetto per ora: Nvidia racconta infatti che “la comunità di Half-Life 2 ha iniziato a sviluppare una rimasterizzazione RTX Remix per Half-Life 2, utilizzando una versione in accesso anticipato del toolkit di creazione di RTX Remix”.

Quindi per il momento non sappiamo quando uscirà; anzi, a ben guardare non sappiamo nemmeno se uscirà, ma è lecito sperare che l’attesa sia un po’ meno lunga di quella che stiamo affrontando con Half-Life 3 – almeno per quelli ancora convinti che un giorno potrebbe uscire. D’altra parte, l’anno prossimo Half-Life 2 compirà 20 anni, e sarebbe un ottima occasione per pubblicare una nuova versione.

Se non altro c’è già un trailer per Half-Life 2 RTX: An RTX Remix, che ci dà un’idea di ciò che potrebbe essere.

“Utilizzando RTX Remix, i modder stanno ricostruendo i materiali con proprietà PBR (Physically Based Rendering), aggiungendo ulteriori dettagli geometrici tramite l’editor Hammer di Valve e sfruttando le tecnologie NVIDIA, fra cui il ray-tracing completo, DLSS 3, Reflex e RTX IO, per offrire un’esperienza fantastica ai giocatori GeForce RTX”.

Beh, non sarebbe male vestire di nuovo i panni del signor Freeman e scoprire nuovamente i segreti e le sfide di City 17. Certo, è pur sempre un gioco di 20 anni fa, e sicuramente a molti giocatori moderni potrebbe non piacere. Ma ci sono tanti giocatori non giovanissimi che forse sarebbero pronti a comprarlo, e tanti altri che magari ne hanno solo sentito parlare e sarebbero curiosi di vedere com’è questo famoso Half-Life 2. E voi, lo conoscete?