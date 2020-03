Half-Life 3 già in sviluppo? Il doppiatore di G-Man parla di un importante ritorno

Half-Life Alyx è uscito da qualche giorno e l’ultima produzione di Valve ha già messo d’accordo pubblico e critica. Ora che la storica saga FPS è finalmente tornata, moltissimi appassionati cominciato a chiedersi se il miraggio di un Half-Life 3 possa tramutarsi in realtà da un momento o l’altro. Senza scendere in particolari dettagli, Mike Shapiro, il doppiatore del G-Man ha voluto parlare di un misterioso nuovo progetto in sviluppo presso gli studi di Valve.

Di recente, Shapiro è stato intervistato dalla redazione di USgamer sulla sua esperienza lavorativa in Valve. Il doppiatore non ha voluto esprimersi troppo su Half-Life Alyx, per evitare di rovinare qualunque sorpresa ai videogiocatori, ma ha voluto sbottonarsi su due progetti che lo vedranno coinvolto in futuro. Il primo sarà un podcast mentre il secondo sarà un videogioco non ancora annunciato che potrebbe essere tanto clamoroso quanto il ritorno di Half-Life.

Riguardo al progetto videoludico, Shapiro ha dichiarato quanto segue.“Ho lavorato su quel gioco per un pò di tempo. Abbiamo fatto diverse registrazioni e poi ho scambiato qualche parola con il director. Mi è stato detto su che videogioco stavo lavorando e credetemi, nessuno se lo aspetta! Appena sarà possibile tornerò a parlarne su Twitter, farà cambiare completamente la percezione della storia di questo gioco agli appassionati, sarà come un tuffo nel passato.”

L’intervistatore ha provato a chiedere a Shapiro se si tratta di un nuovo gioco della saga FPS di Valve, magari proprio Half-Life 3, ma il doppiatore di G-Man ha preferito non rispondere a questa domanda per non rovinare la sorpresa. Nonostante questo Shapiro ha voluto solo affermare che sarà “come rivedere un vecchio amico”. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni del doppiatore di G-Man? pensate che sia davvero arrivato il momento di Half-Life 3?