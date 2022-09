Giusto qualche giorno fa siamo tornati a parlare di Half-Life 3 grazie a una serie di nuovi concept art emersi in rete. Ora, sembra che sia stata la stessa Valve ad aprire, nuovamente, a un futuro roseo per la tanto acclamata e amata saga FPS. Per molti anni Valve è stata poco attiva nello sviluppo di videogiochi, ma a quanto pare il vento è finalmente cambiato, e dopo il più recente Half-Life Alyx la compagnia statunitense è più che pronta a farci tornare in mondi fantastici.

A svelare i piani di Valve è una recente intervista rilasciata alla redazione di Famitsu, dove Greg Coomer di Valve ha confermato che altri giochi ambientati nell’universo di Half-Life sono in arrivo e che nuovi titoli attualmente misteriosi sono attualmente in lavorazione negli studi di Valve. “Non smettiamo affatto di creare giochi. Valve ha molti giochi in sviluppo e continueremo a rilasciarne”, ha affermato Coomer.

Inoltre Coomer ha affermato che per Valve lo sviluppo di nuovi videogiochi è importante, e che al momento non sa dirci precisamente quanti sono i dipendenti della compagnia impegnati nella realizzazione di nuovi titoli, ma sembra che un gran numero di personale stia lavorando a diversi giochi. Infine si è parlato anche del chiacchieratissimo Half-Life 3, e Valve non sembra aver chiuso le porte al futuro di questa importante saga, anzi, tutto il contrario.

“C’è molto altro da dire sul mondo di Half-Life, e Alyx è un segno che Valve ha voglia di espandere quell’universo”, ha dichiarato Coomer, il quale, infine, ha voluto concludere dichiarando che gli piacerebbe molto vedere realizzato un altro Portal prima o poi, dato che è convinto che quel mondo merita ulteriori esplorazioni con nuovi capitoli. Al momento non sappiamo nulla di concreto sui prossimi videogiochi targati Valve, ma l’impressione è che davvero il colosso del mondo PC possa annunciare presto qualcosa di nuovo e sorprendente.