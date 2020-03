Half Life Alyx: il finale sta già facendo discutere i giocatori

Valve ha annunciato diverso tempo fa Half Life Alyx, nuovo capito in VR di una delle serie probabilmente più importanti nel campo videoludico. Nonostante tutto, i fan della saga hanno accolto in modo davvero positivo questo annuncio anche se non si tratta a tutti gli effetti del terzo e mai annunciato capitolo. Ma perché il titolo ha fatto così scalpore? Del resto vengono annunciati diversi giochi ogni giorno. Half Life Alyx è sicuramente un caso eccezionale sia dell’importanza della riscoperta del titolo sia dall’apporto che ha dato Valve nel panorama videoludico.

Come abbiamo detto, Half Life Alyx è disponibile a partire da ieri ed ha fatto subito discutere. Secondo la stampa internazionale il titolo è perfetto, addirittura IGN USA lo ha promosso con il perfect score ed è probabile che venga nominato per grossi premi, ma la cosa che fa tutt’ora parlare è il suo finale. Qui sotto parleremo quindi della trama e del finale discusso, quindi se volete gustarvi il nuovo titolo di Valve vi invitiamo a chiudere la pagina ed evitare di continuare a leggere.

Nel finale del gioco vediamo quindi Alyx seguire di sua spontanea volontà G-Man per salvare suo padre dalla morte (come visto in Half Life Episodio 2). La giovane viene così assunta dall’uomo come succede con Gordon Freeman al termine del primo Half Life. Subito dopo la scomparsa della ragazza, la scena passa al finale di Half Life Episodio 2 con Eli Vance ancora vivo che prende il piede di porco dalle zampe di Dog per donarlo a Freeman. L’inquadratura in questa sequenza cambia e passa dalla prospettiva di Gordon. In questa scena quindi il giocatore vede attraverso gli occhi dell’uomo invece che di Alyx suggerendo di conseguenza un nuovo capitolo con Gordon Freeman protagonista, forse sempre in VR.

Rimane troppo presto per dirlo, ma Valve ha assicurato che per il prossimo titolo non dovremo aspettare 13 lunghissimi anni. Cosa ne pensate di questa notizia? Avete provato Half Life Alyx? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Valve.